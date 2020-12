NBA: Comeback-Siege für Boston und Philadelphia - Jokics Triple-Double-Rekord bleibt unbelohnt

Die Boston Celtics und die Philadelphia 76ers feiern Comeback-Siege nach deutlichen Rückstanden. Für die Sixers überragt Joel Embiid nach zwischzeitlichem Verletzungsschock. Die Denver Nuggets kassieren hingegen trotz eines Triple-Double-Rekords von Nikola Jokic eine weitere Pleite.

In ihrem vierten Saisonspiel ziehen die Cavaliers erstmals den Kürzeren. Die Warriors scheinen so langsam in Fahrt zu kommen.

Cleveland Cavaliers (3-1) - New York Knicks (2-2) 86:95

Die Knicks haben den Cleveland Cavaliers die erste Saisonniederlage zugefügt. Dafür legten sie die Grundlage bereits mit einem 29:15-Auftaktviertel und gaben die Führung in der Folge nicht mehr ab. Hauptgrund für den Sieg war Julius Randle, der das siebte Triple-Double seiner Karriere auflegte (29 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists).

"Ich versuchte einfach, zu nehmen, was mir die Defense gibt und das Spiel richtig zu spielen. Wenn du offene Würfe erhältst, macht es die Sache für jeden einfacher", erklärte Randle, der alle vier Dreierversuche verwandelte. Als Team trafen die Knicks überragende 56 Prozent (14/25) von draußen, fünf gingen auf das Konto von Reggie Bullock (17, 6/13 FG).

Die Cavaliers, die ihre ersten zehn Distanzwürfe danebensetzten, konnten sich nach missglücktem Start nicht mehr näher als auf 7 Zähler herankämpfen, auch nach 48 Minuten ließ die Dreierquote arg zu wünschen übrig (21,9 Prozent, 7/32). 27 Knicks-Turnover (und 27 daraus resultierende Punkte) sorgten dafür, dass Cleveland dennoch lange im Spiel blieb.

Andre Drummond legte für die Cavs sein viertes Double-Double der Saison auf (18 Punkte, 17 Rebounds, 6 Blocks). Die jungen Guards Collin Sexton (20) und Darius Garland (17) trafen kombiniert nur zwölf ihrer 35 Würfe. Neben diesem Trio scorte nur JaVale McGee (11, 9 Rebounds) zweistellig. Kevin Love fehlt Cleveland mit einer Wadenverletzung mindestens in den kommenden drei Wochen.

Detroit Pistons (0-4) - Golden State Warriors (2-2) 106:116

Die Warriors sind in der Saison angekommen! Und obwohl Stephen Curry mit 31 Punkten (9/17 FG, 5/9 3FG) eine starke Partie machte und Dreier wie diesen traf, kam der entscheidende Run während einer seiner Pausen. Ein 12:0-Lauf im vierten Viertel, geprägt von einem Dunk von James Wiseman und einem Dreier von Andrew Wiggins, sorgte für die Vorentscheidung.

Wiggins zeigte das, was sich die Warriors in regelmäßiger Form von ihm erhoffen (27 Punkte, 9/19 FG, 7 Rebounds), auch Kelly Oubre. (14, 6/10 FG) spielte erstmals ordentlich. Wiseman (6 und 6, 3/9 FG) strauchelte aus dem Feld, von der Bank leisteten Eric Paschall (10), Brad Wanamaker (9) und Damion Lee (8) einen Beitrag. Die Warriors trafen 42,4 Prozent (14/33) aus der Distanz.

Die Pistons führten mit bis zu 12 Zählern in Halbzeit eins, kassierten kurz nach der Pause allerdings einen 17:3-Lauf, der das Spiel eng machte. "Phasenweise spielen wir exzellenten Basketball, der nächste Schritt ist es, den Sack zuzumachen", erklärte Detroits Coach Dwane Casey. Sein Team verlor alle vier Saisonspiele mit 10 oder weniger Punkten Differenz.

Die Pistons mussten im Laufe des Spiels auf Blake Griffin (8 Punkte) und Rookie Killian Hayes (0, 0/4 FG) verzichten. Griffin musste sich ins Gehirnerschütterungs-Protokoll begeben und kehrte nach der Pause nicht mehr zurück, Hayes verstauchte sich das rechte Sprunggelenk. Jerami Grant führte die Hausherren mit 27 Punkten an (9/21 FG), abgesehen von Josh Jackson (17) und Derrick Rose (15, 6/18 FG) blieb nennenswerte Unterstützung aus.

Indiana Pacers (3-1) - Boston Celtics (2-2) 111:116