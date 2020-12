NBA-News - Brandon Ingram: Gerüchte um Anthony Davis "zerstörten" Youngster der Lakers

Pelicans-Star Brandon Ingram hat zugegeben, dass die Tradegerüchte um Anthony Davis in seiner Zeit bei den Los Angeles Lakers sehr belastend für ihn und die weiteren Youngster des Teams gewesen seien. Diese hätten auch die Leistungen auf dem Platz beeinflusst.

"Ich kenne die anderen Jungs um mich herum. Es hat sie jeden Tag zerstört, wenn du aufwachst und deinen Namen auf Twitter siehst. Sie lieben Twitter, lieben es zu suchen und ihren Namen einzugeben. Die Energie war völlig weg", erklärte er im Podcast The Old Man and the Three mit J.J. Redick und Tommy Alter.

Die Lakers schlossen die Saison 2018/19 mit einer Bilanz von 37-45 ab und verpassten in der ersten Spielzeit mit LeBron James die Playoffs. Bereits in der zweiten Hälfte der Saison machten Gerüchte die Runde, wonach Davis einen Abgang aus New Orleans anstrebe. Dies bestätigte Rich Paul, Agent von AD und James. L.A. wurde zur Top-Destination des Superstars erklärt.

Ingram gab zu, dass all diese Nebengeräusche auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen sind - vor allem aber an seinen jungen Teamkollegen: "Es machte den Eindruck, dass überhaupt niemand mehr spielen wollte. Es war ein Wirbelsturm." Dass James sich dafür einsetzte, dass Davis unter allen Umständen nach Los Angeles kommt, habe diese Entwicklung verstärkt.

Nachdem ein Deal vor der Trade Deadline im Februar noch scheiterte, wurde in der Offseason doch Vollzug gemeldet. Für Davis gaben die Lakers fast ihr halbes Team ab: Lonzo Ball, Ingram, Josh Hart und drei zukünftige Erstrundenpicks (2019, 2021 und 2024) wanderten im Gegenzug für den siebenmaligen All-Star nach New Orleans.

Der Trade sollte letztlich für alle Seiten ein Erfolg werden: Die Lakers erhielten einen zweiten Superstar, der Purple and Gold in der vergangenen Saison zur Meisterschaft führte. Ingram konnte nach durchwachsenen Leistungen bei den Pelicans einen Neustart wagen und hat sich zum All-Star entwickelt. In der Saison 2019/20 legte er 23,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 4,2 Assists auf und wurde als Most Improved Player ausgezeichnet.