NBA-News: Boston Celtics müssen zum Saisonstart womöglich auf Tristan Thompson verzichten

Tristan Thompson könnte den Boston Celtics zum Saisonstart womöglich nicht zur Verfügung stehen. Der Big Man fehlt derzeit aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Ob er rechtzeitig bis zum Saisonauftakt des Teams am 23. Dezember fit wird, ist fraglich.

"Das ist schwer zu sagen", antwortete Celtics-Coach Brad Stevens auf die entsprechende Frage zum Fitnesszustand des 29-Jährigen wenige Wochen vor dem Auftaktspiel der Kelten gegen die Milwaukee Bucks. "Er war bisher noch nicht Teil des Trainings. Er hat bisher nur sehr leicht trainiert, 2-gegen-2, 3-gegen-3 und simulierte Spielzüge. Das war's."

Thompson unterschrieb in der Offseason einen Zweijahresvertrag über 19 Millionen Dollar in Boston, um den Frontcourt um Nationalspieler Daniel Theis zu verstärken. Da sein Ex-Team, die Cleveland Cavaliers, nicht beim Restart der vergangenen Saison in Disney World dabei war, hat er seit neun Monaten kein Spiel mehr absolviert. Das könnte die Verletzung begünstigt haben, Thompson verletzte sich kurz vor dem Start des Training Camps am Oberschenkel.

"Er hat sehr lange nicht gespielt. Wenn er wieder ins Training zurückkehren kann, wird es erstmal eine Anlaufphase für ihn geben", sagte Stevens. "Ich gehe nicht davon aus, dass er ins Training zurückkommt und am nächsten Tag spielen kann. Ich glaube, es wird etwas länger dauern. Was das für den 23. Dezember bedeutet, weiß ich nicht."

Die Celtics müssen zum Saisonstart bereits auf Kemba Walker verzichten, der wohl frühestens im Januar ins Geschehen eingreifen kann. Nach einem Eingriff in seinem linken Knie befindet sich der 30 Jahre alte Point Guard derzeit noch im individuellen Aufbautraining.