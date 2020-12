NBA - Die Oklahoma City Thunder leiten mit voller Kraft den Rebuild ein: Wie OKC ein Erfolgsmodell kopieren will

Die Ära Chris Paul bei den Oklahoma City Thunder ist nach nur einem Jahr schon wieder vorbei. Genau wie die von Dennis Schröder, Danilo Gallinari und Steven Adams. Mit einem Rundumschlag hat General Manager Sam Presti in der Offseason den kompletten Rebuild eingeleitet. Er hofft, dass es genauso gut läuft wie bei seinem ersten Versuch.

"Wir wollen einen Prozess initiieren und einen Plan in Gang setzen, der in langanhaltendem Erfolg resultieren wird." Mehr als 13 Jahre ist dieses Zitat mittlerweile alt. Es stammt aus dem Mund von Sam Presti, von seiner Antrittspressekonferenz als General Manager der Seattle SuperSonics im Juni 2007.

So stellte der damals 30-Jährige und damit mit Abstand jüngste GM der Liga die Fans auf ein paar schwierige Jahre ein, die auf die Franchise zukommen würden. Der von Presti initiierte "Prozess" sah einen kompletten Neuaufbau vor. Oder anders formuliert: eine Menge Niederlagen.

Schon nach wenigen Wochen im Amt machte Presti seine Ankündigungen wahr, er verschiffte Ray Allen (nach Boston) und Rashard Lewis (nach Orlando) - die zwei besten Scorer der Vorsaison - und sicherte sich im Draft an Position 2 einen gewissen Kevin Durant. Das Team stürzte sich in den Tabellenkeller, um eine neue Zukunft aufzubauen. Nach Spielzeiten mit 35 und 31 Siegen folgte nach Prestis Übernahme 2007 eine 20-Siege- und eine 23-Siege-Saison.

In Oklahoma City, wo die Thunder ab 2008 ihre Zelte aufschlugen, wurde auf dem anfangs noch steinigen Weg intern immer das Motto "Trust The Process" gepredigt, wie von Sam Anderson in seinem Buch "Boomtown" beschrieben. Also schon Jahre bevor die Fans der Philadelphia 76ers diesen Ausruf im Wells Fargo Center skandierten, bevor deren Center seinen Namen in den sozialen Netzwerken in Joel "The Process" Embiid umänderte und bevor Sam Hinkie zum Märtyrer des langwierigen Rebuilds der Sixers ausgerufen wurde.

NBA - Die Geschichte der Oklahoma City Thunder: Vom Franchise-Raub zum unvollendeten Titelaspiranten © getty 1/34 Seit 2008 gibt es die Oklahoma City Thunder in ihrer derzeitigen Form, ein Titel ist bisher trotz aller Starpower nicht herausgesprungen - und dank dem neuen Rebuild wird es damit wohl auch noch dauern. SPOX wirft einen Blick auf die Franchise-Historie. © getty 2/34 Die Geschichte der Oklahoma City Thunder beginnt gut 3.200 Kilometer von der 1,4-Millionen-Einwohner-Metropole entfernt im Westen der USA. Genauer gesagt in Seattle, wo seit 1967 die SuperSonics beheimatet waren. © getty 3/34 In der Sonics-Historie machen unter anderem Legenden wie Gary Payton, Jack Sikma, Shawn Kemp oder auch Detlef Schrempf in Seattle halt. 22-mal schafft es das Team in die Playoffs, 1979 gewinnt Seattle den Titel - der einzige in der Franchise-Geschichte. © getty 4/34 Mitte der 2000er-Jahre stehen die Sonics allerdings vor Problemen: Die heimische Key Arena ist die kleinste der NBA (17.000 Zuschauer) und dazu auch noch selten ausgelastet. Das Team ist nicht profitabel, Besitzer Howard Schultz will verkaufen. © getty 5/34 Das wiederum ruft Clay Bennett auf den Plan. Der Geschäftsmann aus Oklahoma City versuchte bereits in den 90ern ein Sportteam nach OKC zu holen, damals scheiterten aber mehrere Versuche, in der NHL Fuß zu fassen. © getty 6/34 Anschließend verlagert Bennett seinen Fokus auf die NBA, mit den New Orleans Hornets kommt 2005 dann endlich das erhoffte Team - allerdings aufgrund von unglücklichen Umständen und nicht auf Dauer. Hurrikan Katrina zwingt die Hornets zu einem Umzug. © getty 7/34 In den Saisons 2005/06 und 06/07 absolvieren die Hornets ihre Heimspiele in OKC. So startet auch Chris Paul seine NBA-Karriere in Oklahoma City, der Point God und seine Kollegen entfachen direkt eine riesige Basketball-Begeisterung. © getty 8/34 Mit dem Erfolg der Hornets im Rücken kauft Bennetts Gruppe im Oktober 2006 schließlich die Sonics für 350 Mio. Dollar. Damals versichert er, das Team in Seattle halten und dort eine neue Arena bauen zu wollen. Es kommt anders. © getty 9/34 Die Stadt Seattle weigert sich, Steuergelder für den Bau einer neuen Arena zu verwenden - für Bennett und Co. ein idealer Vorwand, endlich das eigentliche Ziel hinter dem Kauf der Franchise in die Tat umzusetzen: ein Umzug nach OKC. © getty 10/34 Den kann aus Seattle-Sicht auch Kevin Durant nicht verhindern, der 2007, im ersten Jahr von General Manager Sam Presti im Front Office, an Position 2 gedraftet wird und direkt den Award als Rookie of the Year absahnt. © getty 11/34 Ein Jahr später ziehen Durant, Bennett und Co. mit der gesamten Franchise nach Oklahoma City, das Team wird umbenannt: Die Thunder sind geboren. Dazu kommen 2008 im Draft Russell Westbrook (Nr.4) und Serge Ibaka (Nr.24). © getty 12/34 Die erste Saison in der neuen Heimat endet mit 23 Siegen und 59 Niederlagen, doch das Potenzial ist bereits zu sehen. Und zu guter Letzt vervollständigte Presti nach der Saison die künftige Big Four mit Nr.3-Pick James Harden. © getty 13/34 Im ersten gemeinsamen Jahr erreicht das Quartett direkt die Postseason, dort ist zwar nach sechs Spielen in der ersten Runde gegen die Lakers Schluss. Doch dem späteren Champion liefern KD (25 Punkte) und Russ (20,5) einen harten Fight. © getty 14/34 2010/11 setzt sich der Aufwärtstrend der jungen Wilden aus OKC fort: Durant wird am Ende der regulären Saison Scoring-Champ, der Playoff-Run findet erst in den West-Finals nach fünf Spielen gegen die Mavs ein Ende. © getty 15/34 Im Jahr darauf feiern die Thunder ihren größten Erfolg. In den West-Finals setzen sie sich gegen die Spurs durch (4-2), erst in Spiel 3 fügen KD und Co. den Texanern überhaupt die erste Playoff-Pleite 2012 zu. SAS hatte zuvor 20 Spiele in Folge gewonnen. © getty 16/34 Die Finals gegen LeBron, Wade und Co. enden mit 1-4 aus Thunder-Sicht zwar relativ deutlich, drei der vier Niederlagen kommen aber mit einer Punktedifferenz von 6 Zählern oder weniger. So nah sollte OKC der Larry O'Brien-Trophy nicht mehr kommen. © getty 17/34 Allerdings enttäuscht vor allem ein Mann in den Finals: Harden. Der amtierende Sixth Man des Jahres legt nur 12,4 Punkte bei einer Trefferquote von 37,5 Prozent auf. © getty 18/34 Die anschließenden Vertragsverhandlungen im Sommer scheitern - weil beide Partien läppische 4,5 Mio. Dollar auseinanderliegen! The Beard will das Max (60 Mio. Dollar), die Thunder bieten nur 55,5 Mio, weil sie die drohende Luxussteuer vermeiden wollen. © getty 19/34 Kurz vor dem Start der neuen Saison drückt GM Presti schließlich den roten Knopf und fädelt den mittlerweile berühmt-berüchtigten Harden-Trade mit den Rockets ein. Als Gegenwert kommen Kevin Martin, Jeremy Lamb, zwei Erst- und ein Zweitrundenpick. © getty 20/34 OKC wird schon damals von einigen Seiten heftig für den Deal kritisiert. Durant und Westbrook setzen aber ihren Höhenflug fort: 60 Siege in der regulären Saison, Platz 1 im Westen und in der ersten Playoff-Runde schalten sie Hardens Rockets aus. © getty 21/34 In Spiel 2 verletzt sich Westbrook allerdings nach einem unnötigen Steal-Versuch von Patrick Beverley kurz vor einer Auszeit am Knie. Diagnose: Meniskusriss. Oklahoma City scheitert ohne Russ in Runde zwei an Memphis. © getty 22/34 2013/14 stürmen die Thunder aber zurück. Erneut kratzt das Team an der 60-Siege-Marke (59-23), Durant schnappt sich den MVP-Award. Doch in den Western Conference Finals warten die Spurs - und Ibaka ist verletzt. San Antonio gewinnt mit 4-2. © getty 23/34 Das Verletzungspech bleibt OKC erhalten. Die Folge-Saison verpasst KD aufgrund einer Jones-Fraktur im Fuß zum Großteil, die Thunder verpassen die Postseason. Im Sommer 2015 wird daraufhin Scott Brooks entlassen und durch Billy Donovan ersetzt. © getty 24/34 Mit der vollen Kapelle schafft es OKC 2015/16 wieder auf den dritten Rang im Westen. In der zweiten Runde sind sie Außenseiter gegen die Spurs, gewinnen aber 4-2 und liegen in den Conference Finals sogar 3-1 gegen die Warriors in Front. © getty 25/34 Nächster Trip in die Finals? Mitnichten. Klay Thompson und die Dubs haben etwas dagegen, der Shooting Guard explodiert in Spiel 6, Golden State dreht die Serie (um gegen die Cavs in den Finals ebenfalls eine 3-1-Führung zu verspielen). © getty 26/34 Der heftigste Schlag in die Magengrube kommt für die Thunder-Fans allerdings ein paar Wochen später: Durant entscheidet sich tatsächlich zu einem Wechsel zu den Warriors. In der Bay Area entsteht ein neues Superteam, ganz OKC spuckt Gift und Galle. © getty 27/34 Anschließend übernimmt Westbrook das Kommando in der Stadt. Der Point Guard legt ein Triple-Double im Schnitt auf und wird 2016/17 MVP - Durant zur Persona non grata. Doch in den Playoffs haben die Thunder gegen Houston keine Chance. © getty 28/34 Dabei wird es in den Folgejahren bleiben. 2017, 2018 und 2019 scheitern die Thunder jeweils in der ersten Playoff-Runde - trotz des überraschenden Trades für Paul George und des Melo-Experiments. © getty 29/34 Letzteres wird nach einer Saison wieder beendet, dafür kommt Dennis Schröder als Verstärkung nach OKC. Mehr Playoff-Erfolg gibt es mit dem Deutschen, Westbrook und PG-13 aber nicht. 2019 macht Damian Lillard alle Thunder-Hoffnungen zunichte. © getty 30/34 Im Sommer 2019 endet schließlich auch die Westbrook-Ära in Oklahoma City. Nach elf Thunder-Jahren wird der Guard zu den Rockets getradet, nachdem George einen Trade zu den Clippers erwirkt. Es steht erstmals ein kompletter Rebuild an. © getty 31/34 Die Saison wird zur positiven Überraschung: Mit Rückkehrer CP3, der im Westbrook-Trade nach Oklahoma City kam, übertreffen die Thunder die Erwartungen und erreichen die Playoffs. © getty 32/34 Gegen sein Ex-Team und damit auch gegen Westbrook und Harden führt Paul die Thunder in Spiel 7 - doch hier gewinnen die Rockets. Danach wird Presti wieder mal richtig aktiv. © getty 33/34 Vier von fünf Startern der Vorsaison werden abgegeben, für Paul, Schröder und Steven Adams holt Presti eine Heerschar Draft-Picks zurück. Shai Gilgeous-Alexander ist fortan das Aushängeschild in OKC. © getty 34/34 Es ist unwahrscheinlich, dass Presti nun noch einmal in aufeinanderfolgenden Jahren drei zukünftige MVPs draften wird - aber er hat zumindest Munition. Bis zu 17 Erstrundenpicks hat OKC in der Schatulle! Der Rebuild hat begonnen ...

Oklahoma City Thunder: Die reiche Ernte des ersten Rebuilds

Die Sixers warten noch heute darauf, die Früchte des strikten Rebuilds zu ernten. Hinkie hoffte bei seinem Amtsantritt 2013 sicherlich auf eine ähnliche Ausbeute wie die der Thunder. Deren Rebuild wurde in Form von KD, Russell Westbrook, James Harden und Serge Ibaka sowie dem Aufstieg zum Powerhouse der Western Conference belohnt - auch, wenn das die Fans in Seattle nach dem Umzug der Franchise nicht mehr aus erster Hand mitbekamen. Immerhin eine Finals-Teilnahme und mehrere Trips in die West-Finals standen für OKC zu Buche, der ganz große Wurf in Form einer Championship blieb allerdings aus.

Mit dem Abgang von KD zu den Golden State Warriors 2016 begann das Konstrukt in OKC zu bröckeln, James Harden kochte da schon lange in Houston sein eigenes Süppchen. Westbrook konnte weder im Alleingang noch mit der Hilfe von Paul George den Erfolg früherer Jahre replizieren. Und dann ging im Sommer 2019 alles ganz schnell.

PG-13 gab sein im Vorjahr bei seiner Vertragsverlängerung proklamiertes "unfinished business" in Oklahoma City auf, um mit Kawhi Leonard in L.A. auf Titeljagd zu gehen. Anschließend tradeten die Thunder auch Franchise-Ikone Westbrook, den sofortigen Rebuild verhinderte die überraschend starke Saison von Paul, Schröder, Gallinari und Adams.

Einen weiteren Anlauf mit diesem Quartett wird es in OKC nun aber nicht geben. "Der Verlust von zukünftigem Wert, den wir aufgeben würden für eine kleine Chance, diese Leistung zu kopieren, ist es nicht wert", sagte Presti am Dienstag in einem Interview mit The Oklahoman. "Es war klar, dass der objektivste Weg der ist, die Zukunft zu priorisieren."

Thunder: Shai Gilgeous-Alexander ist das neue Prunkstück

In einer Offseason, in der der Westen an vielen Fronten stärker geworden ist, entschied sich Presti, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, die in Richtung Tabellenkeller. Innerhalb von 24 Stunden fädelte der GM einen Trade für Dennis Schröder zu den Lakers und einen Deal, der Chris Paul zu den Phoenix Suns brachte, ein. Er ließ Gallinari per Sign-and-Trade ziehen und gab Adams an die New Orleans Pelicans ab.

"Gewiss gab es eine Menge zu jonglieren", so Presti nach insgesamt zehn Trades, in denen fast die halbe Liga involviert war. Vier der fünf Starter aus der Saison 2019/20 und damit vier der fünf besten Scorer des Teams streifen sich in der kommenden Spielzeit ein anderes Leibchen über. Hamidou Diallo, der im Draft 2018 nach OKC kam, ist nun der Spieler mit der längsten Thunder-Historie im Kader.

Übrig geblieben ist ansonsten hauptsächlich Shai Gilgeous-Alexander. Der 22-Jährige stieß im vergangenen Jahr im Rahmen des George-Trades zu den Thunder und könnte sich schon in ein paar Jahren als Hauptpreis des Deals herauskristallisieren. An der Seite von CP3 schaute sich der Kanadier einige Tricks ab und zauberte eine starke Saison aufs Parkett.

Nur in der Bubble zeigte SGA Schwächen, doch ein Grund zur Sorge war das bei Weitem nicht. Der Point Guard bekam in der Offseason die Schlüssel der Franchise überreicht und wird sich in Ruhe entwickeln dürfen. Erfolgsdruck gibt es in OKC erst einmal nicht. Der Fokus liegt in naher Zukunft auf der Draft-Lottery.

© getty

Thunder sammeln Picks: Nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben ...

Das ist aus Thunder-Sicht auch dringend nötig, um bei dem ganzen Draft-Kapital den Überblick zu behalten. Insgesamt bis zu 17 Erst- und 13 Zweitrundenpicks bis 2027 hat GM Presti in den vergangenen Wochen und Jahren mit seinen Trades angesammelt. Dabei hofft OKC nicht nur auf die eigenen Pingpong-Bälle, von denen es dank des Umbruchs im kommenden Jahr wohl einige geben wird, sondern auch auf die der Rockets oder Clippers und darauf, dass eins der beiden Teams in seiner Entwicklung falsch abbiegt.

Unter Umständen kommen sogar noch weitere zukünftige Picks hinzu, sollte OKC im Laufe der Saison Abnehmer für George Hill (34), Trevor Ariza (35) oder Al Horford (34) finden. Alle drei kamen in verschiedenen Deals in dieser Offseason, passen aufgrund ihres Alters aber nicht in die langfristigen Planungen.

Bis es soweit ist, soll das Trio die jungen Talente im Kader unterstützen, wo es nur geht. Dass sie sich querstellen, ist aufgrund der in Oklahoma City vorherrschenden Organisations-Kultur eher unwahrscheinlich. Zuletzt lobte auch Schröder die Offenheit und Ehrlichkeit von Presti, der offenbar in enger Absprache mit seinen Stars Deals sucht, die für alle Seiten passen. Ähnlich wird er sicherlich auch bei Hill, Ariza und Horford vorgehen.

NBA: Die zukünftigen Erstrundenpicks der Thunder bis 2027

Jahr Erstrundenpicks 2021 Eigener + der bessere Pick von den Heat oder Rockets + Warriors (Top20-geschützt) 2022 Eigener (sofern er in der Lottery landet, sonst nach Atlanta) + Clippers + Suns (Top12-geschützt) 2023 Eigener (oder Pick-Swap mit den Clippers) + Heat (Top14-geschützt), Nuggets (Top14-geschützt) 2024 Eigener + Clippers + Rockets (Top4-geschützt) 2025 Eigener (oder Pick-Swap mit den Clippers oder Rockets) + Sixers 2026 Eigener + Rockets (Top4-geschützt) + Clippers 2027 Eigener

Oklahoma City Thunder und der Process 2.0

Neben SGA werden sich kommende Saison also die jungen Talente um das erst 18 Jahre alte Projekt Aleksej Pokusevski, Ty Jerome, T.J. Leaf, Lu Dort oder Darius Bazley auf dem Parkett austoben dürfen. Allein das klingt bereits nach einem hohen Pick im hochinteressant besetzten Draft 2021.

Dass Presti und sein Front Office ein Auge für besondere Talente haben, haben sie in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. In den kommenden Jahren werden sie zahlreiche Möglichkeiten bekommen, dies zu unterstreichen. Natürlich wird dabei aber nicht jeder Draft-Pick einen hohen Ertrag bringen, das wissen unter anderem die Sixers nur zu gut.

Gleichzeitig werden die Thunder nicht ihr komplettes Draft-Kapital selbst verwenden, vielmehr stellen die vielen Picks wertvolle Trade-Chips dar, um womöglich in ein oder zwei Jahren einen gestandenen Star an die Seite von SGA und eines zukünftigen Top-Prospects zu lotsen. Presti stehen einige Optionen offen; bis er sich für eine entscheiden muss, dauert es aber noch eine Weile.

Bis dahin warten wohl in erster Linie eine Menge Pleiten auf die Thunder-Fans, die sich in der Offseason zudem von Fanliebling Adams verabschieden mussten. "Das war nicht mein bester Tag auf der Arbeit, das kann ich euch sagen", erklärte Presti angesprochen auf den Trade des Neuseeländers zu den Pelicans.

"Aber ich strebe unerbittlich und mit viel Leidenschaft danach, eine glänzende Zukunft für diese Organisation aufzubauen. Wenn man sich dabei zu bequem fühlt, dann weiß ich nicht, ob man wirklich etwas tut, was einen Unterschied ausmacht", so Presti weiter. Es darf als erneute Einstimmung auf ein paar schwierige sportliche Jahre in Oklahoma City verstanden werden. Ganz ähnlich wie vor 13 Jahren. Der Weg ist frei für den Process 2.0.