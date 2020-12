NBA - Luka Doncic auf Formsuche bei den Dallas Mavericks: "Er hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden"

Mit Ausnahme des Blowouts bei den L.A. Clippers sind die Dallas Mavericks noch nicht in dieser Saison angekommen. Das gilt auch für Luka Doncic, der noch keinen Rhythmus gefunden hat. Mavs-Coach Rick Carlisle gibt das offen zu, macht sich um den Slowenen aber keine Sorgen.

"Ich hatte heute müde Beine, aber das darf keine Ausrede sein", sagte Doncic nach dem Blowout gegen Charlotte (99:118), bei dem der Slowene selbst nur 12 Punkte (4/10 FG) erzielte. Letztmals verbuchte der All-Star vor über einem Jahr gegen die Denver Nuggets so wenig Zähler, das Spiel im Dezember 2019 gegen Miami ausgeschlossen, wo er nach zwei Minuten verletzt vom Feld musste.

Auch Rick Carlisle sind Doncics Schwierigkeiten in den ersten Spielen nicht verborgen geblieben. "Es ist offensichtlich, dass Luka bisher seinen Rhythmus noch nicht gefunden hat", sagte der Coach, der sich deswegen aber keine Sorgen macht. "Er braucht einfach ein paar Spiele. Er ist auf dem richtigen Weg und ich habe da überhaupt keine Zweifel."

In den bisherigen vier Spielen legte der Guard 23,8 Punkte, 5,8 Rebounds und 6,3 Assists auf, doch vor allem der Wurf wirft Fragezeichen auf. Bisher hat Doncic nur zwei seiner 21 Versuche aus der Distanz getroffen, gegen Charlotte waren erneut sogar zwei Airballs dabei. Nur gegen die Clippers traf der Slowene überhaupt zwei Dreier.

Doncic geht mit sich selbst hart ins Gericht

Das wurmt den Mavs-Star, der selbst zugab, dass er körperlich noch nicht in Topform sei. Grund sei der plötzliche frühe Saisonstart, der auch die Planungen von Co-Star Kristaps Porzingis zunichte machte. Der Lette fehlt nach seiner Knie-OP weiter, auch weil die Mavs nicht damit rechneten, dass die Saison schon vor Weihnachten beginnen würde.

"Ich muss viel besser werden", ging Doncic mit sich selbst hart ins Gericht. "Ich bin 21 Jahre alt und in meinem dritten Jahr. Ich muss mich weiter verbessern und an meinem Wurf arbeiten. Wenn ich das tue, wird er fallen. So sehe ich das."

Seinen Worten ließ der 21-Jährige bereits Taten folgen. Noch während Coach Carlisle mit der Presse sprach, stand Doncic schon wieder auf dem Court des American Airlines Centers und nahm fleißig Würfe.

Dallas Mavericks: Der Einsatz war nicht da

Doch die Leistungen von Doncic sind nicht das einzige Problem der Mavs. "Es war ein fürchterlicher Abend", befand Carlisle. Charlotte traf 51 Prozent aus dem Feld, griff sich 12 Rebounds mehr und führte Dallas über drei Viertel regelrecht vor.

"Dafür kann es keine Ausreden geben", motzte Tim Hardaway Jr., der mit 18 Punkten (7/10 FG) neben Maxi Kleber (12, 4/5 Dreier) der einzige Mavs-Spieler war, der Würfe treffen konnte.

Kleber erzielte seine 12 Punkte alle im ersten Viertel, womit er seinen persönlichen Rekord einstellte. Gleiches galt auch für seine vier Dreier im Abschnitt. Dafür kaufen konnte sich der Würzburger aber nichts, am Ende war auch er enttäuscht: "Sie haben einfach nur physischer als wir gespielt. Der Einsatz war heute bei uns nicht da."

Mit einer Bilanz von 1-3 belegen die Mavs im Moment Platz 12 im Westen, in der Nacht auf Samstag reisen dann die Miami Heat nach Texas.

Dallas Mavericks: Die kommenden Spiele