NBA - Wann beginnt die Free Agency 2020? Die wichtigsten Termine und besten verfügbaren Spieler

Die wildeste Phase des NBA-Jahres steht vor der Tür: die Free Agency! Aufgrund der Coronavirus-Pandemie startet die Wechselperiode in der besten Basketballliga der Welt nicht wie gewohnt im Juli, sondern mit einigen Monaten Verspätung. Wann die Free Agency startet und welche Spieler zur Verfügung stehen, erfahrt Ihr hier.

Auch 2020 stehen in der Free Agency eine Menge wichtiger Entscheidungen an. Verlängert Anthony Davis seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers? Wie verstärken sich die anderen Titelanwärter, um die Lakers vom Thron zu stoßen?

NBA: Wann beginnt die Free Agency 2020?

Erst Anfang November hat sich die NBA mit der Spielergewerkschaft NBPA auf einen Rahmenterminkalender für 2020/21 einigen können. So soll die neue Saison am 22. Dezember starten, gut einen Monat zuvor beginnt die Free Agency.

Start der Wechselperiode in der Association ist am 20. November um 18 Uhr Ortszeit, also in der Nacht auf den 21. November um 0 Uhr deutscher Zeit. Dann dürfen die Teams Verträge mit den Spielern aushandeln. Eine fixe Unterschrift ist allerdings erst nach dem Ende des Moratoriums am 22. November um 0.01 Uhr Ortszeit (6.01 Uhr deutscher Zeit) möglich.

NBA: Die wichtigsten Termine in der Offseason im Überblick

Datum Event 18. November Draft 20. November Start Free Agency 22. November Ende des Moratoriums 22. Dezember Saisonstart 25. Dezember Christmas Games

NBA Free Agency: Wer sind die besten verfügbaren Spieler?

Die Free-Agency-Klasse von 2020 gilt als nicht besonders stark, Top-Spieler sind kaum auf dem Markt. Der größte Name ist wohl Anthony Davis, der aus seinem Vertrag bei den Los Angeles Lakers aussteigen kann. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass er einen neuen Kontrakt beim amtierenden Champion unterschreiben wird. Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Free Agents 2020:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 27 Jahre, Spieler-Option über 28,8 Mio. Dollar)

Gordon Hayward (Boston Celtics, 30 Jahre, Spieler-Option über 31,9 Mio. Dollar)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans, 23 Jahre, Restricted Free Agent)

DeMar DeRozan (San Antonio Spurs, 31 Jahre, Spieler-Option über 27,8 Mio. Dollar)

Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder, 32 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Goran Dragic (Miami Heat, 34 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Fred VanVleet (Toronto Raptors, 26 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Serge Ibaka (Toronto Raptors, 31 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers, 29 Jahre, Unrestricted Free Agent)

Zudem findet Ihr hier eine Übersicht mit den 15 besten verfügbaren Point Guards, Shooting Guards, Small Forwards, Power Forwards und Centern.

NBA Free Agency 2020: Die 15 besten verfügbaren Power Forwards © getty 1/31 Nach den Finals ist vor der Free Agency - wann auch immer diese stattfinden wird. Nach den Centern geht es nun mit den 15 besten Power Forwards weiter, die vertragsfrei werden können oder es bereits sind. © getty 2/31 Platz 15: Semi Ojeleye | Team: Boston Celtics | Alter: 25 | Status: Team-Option: 1,8 Mio. | Gehalt 19/20: 1,6 Millionen Dollar | Stats 19/20: 3,4 Punkte, 2,1 Rebounds, 37,8 Prozent Dreier (69 Spiele). © getty 3/31 Der Forward trifft inzwischen den Dreier und ist hinten eine Wand. Als Bankspieler eine solide Wahl. Die Celtics könnten wegen Cap-Problemen aber seine Option verstreichen lassen. © getty 4/31 Platz 14: Jabari Parker | Team: Sacramento Kings | Alter: 25 | Status: Spieler-Option über 6,5 Mio. | Gehalt 19/20: 6,5 Mio. | Stats 19/20: 14,0 Punkte, 5,6 Rebounds, 51,0 Prozent FG (38 Spiele). © getty 5/31 Der frühere Nr.2-Pick legte offensiv ordentliche Zahlen auf, aber der Wurf und die Defense bleiben riesige Löcher in seinem Spiel. Er wäre gut beraten, seine Option zu ziehen. Mehr Geld wird er nirgendwo kriegen. © getty 6/31 Platz 13: Juan Hernangomez | Team: Minnesota Timberwolves | Alter: 25 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 3,3 Mio. | Stats 19/20: 6,0 Punkte, 4,1 Rebounds, 40,5 Prozent FG (48 Spiele). © getty 7/31 Versauerte lange auf der Nuggets-Bank, danach deutete er in Minnesota sein Potenzial an. In ihm steckt ein solider NBA-Spieler. Mal sehen, wie viel das einigen Teams wert sein wird. Kommt kein Über-Angebot, werden die Wolves matchen. © getty 8/31 Platz 12: Bobby Portis | Team: New York Knicks | Alter: 25 | Status: Team-Option über 15,8 Mio. | Gehalt 19/20: 15,0 Mio. | Stats 19/20: 10,1 Punkte, 5,1 Rebounds, 45,0 Prozent FG (66 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 9/31 15 Millionen für Portis? Das ist eine Menge Holz, das werden die Knicks wohl eher nicht zahlen. Wer also einen guten Werfer ohne Defense sucht, wird diesen in Portis finden. © getty 10/31 Platz 11: Anthony Tolliver | Team: Memphis Grizzlies | Alter: 35 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20 für Rest der Saison mit Grizzlies: 0,3 Mio. | Stats für Grizzlies 19/20: 4,8 Punkte, 2,5 Rebounds, 41,5 Prozent FG (13 Spiele). © getty 11/31 Tolliver bietet dagegen auch im gehobenen Alter noch etwas Verteidigung. In der Kabine ist der Wandervogel respektiert, zuletzt zeigte er dies bei den jungen Grizzlies. © getty 12/31 Platz 10: Jeff Green | Team: Houston Rockets | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20 für Rest der Saison mit Rockets: 0,7 Mio. | Stats für Rockets 19/20: 12,2 Punkte, 2,9 Rebounds, 56,4 Prozent aus dem Feld (18 Spiele). © getty 13/31 Von Utah entlassen, in Houston eine positive Überraschung. Für neun Teams hat der Forward mittlerweile gespielt, folgt nun ein zehntes? Als spielmachender Big auch in den Playoffs mit Impact. Wer hat Lust auf die Jeff-Green-Erfahrung? © getty 14/31 Platz 9: Markieff Morris | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 0,7 Mio. für Rest der Saison mit Lakers | Stats für Lakers 19/20: 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds, 33,3 Prozent Dreier (14 Spiele). © getty 15/31 Durch den Championship-Run hat sich Morris wieder auf den Radar gespielt. Als moderner Big Man dürfte er bei Contendern wieder begehrt sein. Für den richtigen Preis werden die Lakers ihn sicher gerne halten wollen. © imago images / Icon SMI 16/31 Platz 8: JaMychal Green | Team: L.A. Clippers | Alter: 30 | Status: Spieler-Option: 5,0 Mio.| Gehalt 19/20: 4,8 Mio. | Stats 19/20: 6,8 Punkte, 6,2 Rebounds, 38,7 Prozent Dreier (63 Spiele). © getty 17/31 Es war ein echter Luxus für L.A., ihn nach Harrell auch noch von der Bank zu bringen. Green ist eines, solide an beiden Enden des Feldes. Könnte er auf dem freien Markt mehr als die 5 Mio. bekommen? Durch Corona vermutlich nicht. © getty 18/31 Platz 7: Dario Saric | Team: Phoenix Suns | Alter: 26 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 3,5 Mio. | Stats 19/20: 10,7 Punkte, 6,2 Rebounds, 47,6 Prozent FG. (66 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 19/31 Verlor in Phoenix zwar nach dem Restart seinen Platz in der Starting Five, doch überzeugte als Sixth Man. Dass als Vierer sein Wurf wackelt, macht es nicht leicht, ihn in ein System zu pressen. Phoenix wird ihn dennoch halten wollen. © getty 20/31 Platz 6: Paul Millsap | Team: Denver Nuggets | Alter: 35 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 30,0 Mio. | Stats 19/20: 11,6 Punkte, 5,7 Rebounds, 43,5 Prozent Dreier (51 Spiele). © getty 21/31 Sein Einfluss hat deutlich abgenommen. Der frühere All-Star ist aber weiter ein guter Verteidiger und ein richtig guter Schütze geworden. Die Nuggets würden den Veteranen sicherlich für einen günstigen Tarif gerne halten. © imago images / Icon SMI 22/31 Platz 5: Davis Bertans | Team: Washington Wizards | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 7,0 Mio. | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 4,5 Rebounds, 42,4 Prozent Dreier. © getty 23/31 Seine Saison war so stark, dass er aus Angst vor einer Verletzung gar nicht mehr in der Bubble dabei war. Es gibt kaum tödlichere Schützen als den Letten, entsprechend begehrt ist der 27-Jährige. © imago images / AFLOSPORT 24/31 Platz 4: Serge Ibaka | Team: Toronto Raptors | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 23,3 Mio. | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 8,2 Rebounds, 38,5 Prozent Dreier. © getty 25/31 15,4 Punkte waren für Ibaka tatsächlich ein Karriere-Bestwert. Er ist vielleicht nicht so athletisch wie zu Thunder-Tagen, doch sein Wurf aus der Mitteldistanz und von draußen fiel in der abgelaufenen Saison so gut wie nie zuvor. © getty 26/31 Platz 3: Marcus Morris | Team: L.A. Clippers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 15,0 Mio. | Stats 19/20 für die Clippers: 10,1 Punkte, 4,1 Rebounds, 31,0 Prozent Dreier (19 Spiele). © getty 27/31 Trotz der Enttäuschung der Clippers, war Morris für das Team eine Verstärkung und stand auch meist am Ende auf dem Feld. Morris erlaubt es, L.A. kleiner zu spielen, weswegen die Clippers Morris gerne behalten würden. © getty 28/31 Platz 2: Danilo Gallinari | Team: Oklahoma City Thunder | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 22,6 Mio. | Stats 19/20: 18,7 Punkte, 5,2 Rebounds, 40,5 Prozent Dreier (62 Spiele). © getty 29/31 Im Februar hatte Miami sich den Italiener scheinbar schon gekrallt, dann fiel der Deal doch durch. Eine Zukunft in OKC hat Gallo wohl nicht. Fraglich ist, wer den Forward bezahlen kann. Es riecht nach einem Sign-and-Trade mit einem Contender. © getty 30/31 Platz 1: Anthony Davis | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Spieler-Option: 28,8 Mio.| Gehalt 19/20: 27,1 Mio.| Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks, 50,3 Prozent FG (62 Spiele). © getty 31/31 AD kündigte schon an, dass er seine Option nicht ziehen werde, das macht ihn zum Hauptpreis der Free Agency. Alles andere als ein Deal mit den Lakers würde überraschen, vermutlich wird er für für ein oder zwei Jahre verlängern.

Die wichtigsten Begriffe der Free Agency:

NBA Free Agency: Was ist das Moratorium?

Das Moratorium ist eine kurze Verhandlungsphase, in der zwar verbal eine Einigung zwischen einem Spieler beziehungsweise dessen Agenten und einem Team erzielt werden kann, schriftliche Verträge aber noch nicht unterschrieben werden dürfen. Auch Trades dürfen in dieser Phase zwar ausgehandelt, aber noch nicht durchgeführt werden.

Allerdings gibt es einige Ausnahmen. So dürfen beispielsweise Rookies bereits ihre NBA-Verträge unterschreiben, gleiches gilt für Two-Way-Verträge (Verträge für die NBA und die G-League) oder Minimalverträge. Auch Offer Sheets dürfen bereits unterschrieben werden.

NBA: Was ist ein Unrestricted Free Agent (UFA)?

Ein Spieler wird zum Unrestricted Free Agent, wenn sein Vertrag bei einem Team ausläuft und keine weiteren Optionen im Kontrakt festgehalten sind. Der Spieler wird somit vertragsfrei und kann sein neues Team frei wählen.

NBA: Was ist ein Restricted Free Agent (RFA)?

Zum Beispiel am Ende seines Rookie-Vertrages wird ein Spieler jedoch nicht Unrestricted, sondern Restricted Free Agent. Das bedeutet, dass sein bisheriges Team mit jedem Angebot, dass der Spieler von rivalisierenden Franchises erhält, gleichziehen kann. Der Spieler muss in solch einem Fall bei seinem bisherigen Team unterschreiben.

© getty

NBA Free Agency: Was ist ein Qualifying Offer?

Um einen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen, muss ein Team dem jeweiligen Akteur, der dazu berechtigt ist (also zum Beispiel Rookies nach ihrem letzten Vertragsjahr) ein Qualifying Offer vorlegen. Verzichtet die Franchise darauf, so wird der Spieler Unrestricted Free Agent. Beim Qualifying Offer handelt es sich um einen Einjahresvertrag. Lehnt der Spieler es ab, wird er Restricted Free Agent.

NBA: Was ist ein Offer Sheet?

Plant ein Team, einen Restricted Free Agent einer rivalisierenden Franchise unter Vertrag zu nehmen, so muss dieses dem Spieler ein Offer Sheet (zu deutsch: Angebot) vorlegen. Sofern der Spieler dieses Offer Sheet unterschreibt, hat sein bisheriges Team zwei Tage Zeit, mit dem Angebot zu den gleichen Bezügen mitzugehen.

NBA Free Agency: Die Player Option einfach erklärt

Bei der Player Option (zu deutsch: Spieleroption) handelt es sich um eine vertraglich festgehaltene Option für den Spieler, den Vertrag mit seinem Team um eine weitere Saison zu verlängern. Entscheidet sich der Spieler gegen diese Möglichkeit, so wird er Unrestricted Free Agent.

NBA Free Agency: Was ist eine Team Option?

Ähnliches gilt für die Team Option. In diesem Fall hat allerdings das Team das Recht, den Vertrag des Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht ein Team diese im Vertrag verankerte Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.