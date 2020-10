NBA - Van Gundy über Zion Williamson: "Wollen ihn nicht auf eine Position reduzieren"

Stan Van Gundy wurde am Dienstag bei den New Orleans Pelicans vorgestellt. Der erfahrene Coach nahm den Job auch an, weil mit Zion Williamson einer der besten jungen Spieler der Liga im Kader steht. Bei seiner Vorstellung sprach SVG nun darüber, wie er den Top-Pick von 2019 einsetzen möchte.

"Für seine Größe ist er ein unglaublicher Spielmacher", befand Van Gundy. "Er kann sich den Rebound schnappen, umschalten und dann Plays machen (...). Ich sehe ihn nicht als Power Forward oder Center. Ich bin mir gar nicht sicher, ob irgendeine Bezeichnung für ihn eine Rolle spielt."

Unter dem früheren Coach Alvin Gentry startete Williamson meist als Vierer und verbrachte während des Spiels einige Zeit auf der Center-Position. Das war zwar offensiv schwer zu stoppen, gleichzeitig hatten aber auch die Pelicans zu wenig Defense auf dem Feld, weil Williamson in dieser Kategorie noch kein NBA-Level erreicht hat.

Dennoch machte Van Gundy klar, dass die Organisation um Williamson ein Team aufbauen wolle. "Wir müssen herausfinden, in welche Positionen wir ihn bringen wollen und wer um ihn herum am besten passt. Wir wollen ihn aber nicht auf eine Position reduzieren." Für SVG ist es vielmehr ein Prozess, der ein wenig dauern könnte, welcher sich am Ende lohnen könnte.

Zu den Zielen für die kommende Saison hielt sich Van Gundy jedoch bedeckt, betonte aber, dass das Team vor allem defensiv (letztes Jahr Platz 21) einen Schritt nach vorne machen muss. "Die Spieler müssen sich der Verteidigung verschreiben, wenn sie in einer sehr talentierten Western Conference etwas reißen wollen", predigte Van Gundy.

Die Pelicans beendeten die abgelaufene Saison auf einem enttäuschenden 13. Platz im Westen und verbuchten am Ende eine Bilanz von 30-42. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz betrug zum Schluss immerhin 4 Spiele.