NBA News: Spielen die Raptors kommende Saison in Louisville? Mögliches Startdatum für Saison 20/21

Die NBA plant nach dem Ende der 19/20er Saison fieberhaft das weitere Vorgehen. Yahoo! Sports nennt nun den 18. Januar als möglichen Starzeitpunkt der neuen Spielzeit. Ein Team könnte dafür vor dem Umzug stehen.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie sind Reisen von den USA nach Kanada derzeit untersagt. Daher ist es gut möglich, dass die Toronto Raptors ihre Spielstätte Stand jetzt verlegen müssten, wenn sich an der Situation bis zum Saisonstart nichts ändert. Auch in der MLB und in der MLS sind die Teams aus Toronto bereits auf Städte in den USA ausgewichen.

Bei den Raptors könnte es eine Möglichkeit sein, dass das Team nach Louisville, Kentucky umzieht. Dort steht mit dem KFC Yum! Center eine NBA-bereite Halle. Eine Entscheidung ist hier aber noch nicht getroffen.

Auch ist weiterhin unklar, ob Fans in der Halle sein dürften, ob weiterhin in Bubbles gespielt wird oder wie der Spielplan konkret aussehen kann. Am Freitag will NBA-Commissioner Adam Silver mit dem Board of Governors in einem Call weitere Schritte besprechen.

Derzeit scheint ein Start der Saison am 18. Januar, also am Martin Luther King Day, der wahrscheinlichste Startzeitpunkt zu sein. Ein Start am Christmas Day (25. Dezember) ist demnach aber immer noch nicht komplett vom Tisch.