NBA-News - Golden State Warriors kündigen Verstärkungen an: Kader "noch lange nicht fertig"

Die Golden State Warriors wollen in der kommenden Saison wieder einen Angriff auf die Championship starten. Mit einem fitten Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green steht der Kern des Teams, doch Head Coach Steve Kerr hat nun den Wunsch nach weiterer Verstärkung geäußert.

"Ich glaube, wir müssen definitiv noch athletischer werden", sagte Kerr im Podcast "TK Show" mit Tim Kawakami von The Athletic. "Wir sind natürlich sehr talentiert, aber wir haben kein übermäßig athletisches Team. Wir haben auf dem Flügel ein bisschen was verloren und auch auf der Center-Position."

Entsprechend fehle den Warriors noch ein wenig zum Titelkandidaten, so Kerr. "Wir sind aktuell nicht groß und nicht athletisch genug, um dahinzukommen, wo wir hinwollen. Aber das wissen wir", sagte der 55-Jährige.

"Wir haben den Draft und die Free Agency, um das zu adressieren. Und möglicherweise Trades", erklärte Kerr. "Ich denke, Bob (Myers, General Manager, Anm. d. Red.) wäre der erste, der sagt, dass dieser Kader noch lange nicht fertig ist."

Nachdem die Warriors die vergangene Saison mit einer Bilanz von 15 Siegen und 50 Niederlagen auf dem letzten Platz in der Western Conference beendet hatten, haben die Dubs den zweiten Pick im Draft 2020 in der Hinterhand, um ihr Team zu verstärken. In der Free Agency können sie voraussichtlich nur die Taxpayer Midlevel Exception (circa 6 Mio. Dollar) bieten.

Angeblich möchte Golden State im Draft einen Flügelspieler holen, allerdings wird auch spekuliert, dass der sechsfache Champion den Pick traden könnte. Die Warriors haben zudem eine Trade-Exception in Höhe von 17,2 Millionen Dollar.

Im August hatte Kirk Lacob, der Executive Vice President of Basketball Operations der Warriors, die Marschrichtung für die neue Saison vorgegeben: "Ich glaube zu 100 Prozent, dass wir im kommenden Jahr um die Championship mitspielen können. Wir müssen einfach diese nächsten Puzzleteile richtig machen, dann können wir es schaffen."