NBA Finals, Lakers vs. Heat, Spiel 1 - Stimmen und Reaktionen: "Da können wir noch so viel Film schauen"

Jimmy Butler ist mit der Vorstellung seiner Miami Heat nach dem 98:116 in Spiel 1 der NBA Finals gegen die Los Angeles Lakers überhaupt nicht einverstanden. Lakers-Coach Frank Vogel ist dagegen zufrieden - und zwar sowohl mit seinen Rollenspielern als auch mit seinen Stars LeBron James sowie Anthony Davis. Hier geht es zu den Highlights des Spiels.

Nach dem klaren Sieg der Lakers in Spiel 1 der Finals gegen Miami fasst SPOX die wichtigsten Aussagen von den PKs zusammen.

Jimmy Butler (Heat) über das Spiel: "Wir haben darüber gesprochen, dass wir nahe an der Perfektion spielen müssen und das haben wir heute nicht einmal ansatzweise geschafft. Da können wir noch so viel Film in der Vorbereitung schauen. Alles, was wir machen wollten, haben wir nicht gemacht. Wir haben keine Rebounds geholt, wir haben sie nicht zu Fehlwürfen gezwungen. Wir sind nicht zurückgelaufen. Das alles hat dazu geführt, dass wir so weit hinten lagen."

... über seinen Knöchel: "Es schmerzt ein wenig, aber mir geht es gut. Ich werde mich ein bisschen behandeln lassen und dann wieder bereit sein."

Frank Vogel (Head Coach Lakers) über das Spiel: "Unsere Bank hat mit viel Energie und viel Selbstvertrauen gespielt. Kuzma, Rondo und Caruso haben uns sehr geholfen. Sie haben Stops generiert und sind den Fastbreak gelaufen. Rondo hatte einige sehr gute Plays und hat das Spiel für uns umgebogen."

... über LeBron James: "Er ist ein Gewinner, er macht jederzeit 'Winning Plays', spielt harte Defense, reboundet. Einfach alles Mögliche gepaart mit seiner Spielintelligenz."

... über Anthony Davis: "Er ist ein toller Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute Er war konzentriert und konnte dem Gegner auf viele verschiedene Arten und Weisen wehtun (...). Er hat einen großen Einfluss an beiden Enden des Feldes und je größer der Moment, desto besser spielt er."

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 1: Zwei leichte Opfer für King James © getty 1/22 Die Los Angeles Lakers haben Spiel 1 der Finals komplett dominiert - vor allem dank ihrer Superstars. Bei den Heat stachen zwei absolute Schwachstellen heraus. Die Einzelkritiken. © getty 2/22 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): Startete im ersten Viertel verhalten, trotzdem am Ende wieder mit einer kompletten Vorstellung. Attackierte Miamis Schwachstellen gnadenlos und führte die Heat phasenweise vor. Note: 1,5. © getty 3/22 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Der Klassiker - zum Start der Finals ist auch Greens Shooting wieder da! Lieferte mit 3/8 Dreiern das gewünschte Spacing, dazu mit guter Defense nach anfänglichen Schwierigkeiten. Note: 2,5. © getty 4/22 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Als die Lakers im ersten Viertel Probleme hatten, hielt KCP sie mit zwei Dreiern im Spiel! Danach unauffällig, aber Caldwell-Pope erledigte seinen Job tadellos. Note: 2. © getty 5/22 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Ohne jeden Zweifel der beste Akteur auf dem Court. Davis dominierte offensiv mit seiner Länge und Jumpshots, dazu mit gutem Passing gegen das Doppeln. Auch defensiv ganz stark. Note: 1. © getty 6/22 DWIGHT HOWARD (Starting Center): Begann defensiv ganz schwach gegen das Pick'n'Roll; es war kein Zufall, dass die Lakers erst richtig loslegten, als Howard auf die Bank ging. Nach der Pause verbessert, dennoch klar der schwächste Laker. Note: 4. © getty 7/22 ALEX CARUSO (Backup Guard): Erfüllte seine Rolle wieder mal stark, offensiv mit klugen Cuts, einem krachenden Transition-Dunk und sogar einem Dreier. Spielte auch defensiv einen starken Part, u.a. gegen Herro. Note: 2. © getty 8/22 RAJON RONDO (Backup Guard): Lieferte wie so oft in diesen Playoffs starkes Playmaking von der Bank, gerade in den Minuten ohne LeBron war Rondo ganz stark. Diesmal nur 1/5 Dreier, trotzdem ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/22 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Traf zwei Dreier, reihte sich in Halbzeit eins also nahtlos ins brandheiße Lakers-Shooting ein. Dazu schien er sich auch defensiv etwas besser als Howard zurechtzufinden. Note: 3. © getty 10/22 KYLE KUZMA (Backup Forward): Defensiv zeigte Kuzma guten Einsatz und viel Energie. Offensiv gelang ihm nahezu überhaupt nichts (1/7 FG), trotzdem hatte er so soliden Impact. Note: 3,5. © getty 11/22 JARED DUDLEY, J.R. SMITH UND QUINN COOK (im Bild): Wurden allesamt nur für die letzten 1:23 Minuten eingesetzt und waren somit nicht zu benoten. © getty 12/22 HEAT - GORAN DRAGIC (Starting Point Guard): Im ersten Viertel war sein Playmaking der Schlüssel für den guten Start Miamis. Ohne ihn ging den Heat völlig die Linie verloren. Die Finals sind für ihn womöglich leider gelaufen. Note: 2. © getty 13/22 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Rabenschwarzer Abend für Miamis wichtigsten Shooter. Die Lakers standen ihm auf den Füßen, nur drei Würfe wurde er los (kein Treffer). Dazu defensiv ein großer Schwachpunkt. Note: 5. © getty 14/22 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Begann exzellent, ließ auch LeBron im ersten Viertel ein, zwei Mal schlecht aussehen. Nach seiner Knöchelverletzung limitiert, trotzdem machte er individuell ein gutes Spiel (23 Punkte, 8/13 FG). Note: 2,5. © getty 15/22 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Es macht nicht viel Spaß, Davis in dieser Form verteidigen zu müssen. Crowder hatte offensiv seine Momente und traf vier Dreier, aber A.D. war eine Nummer zu groß. Note: 3,5. © getty 16/22 BAM ADEBAYO (Starting Center): Bitteres Spiel für Miamis All-Star. Der Beginn war offensiv gut, aber mit zunehmender Spielzeit setzte ihm die Physis der Lakers merklich zu. Musste dann verletzt raus. Note: 4. © getty 17/22 TYLER HERRO (Backup Guard): Die Lakers pickten sich Herro als Schwachstelle raus und attackierten ihn mit großem Erfolg. Offensiv mit offenem Visier, aber ohne Glück (6/18 FG). Ein ganz schwacher Auftritt. Note: 5,5. © getty 18/22 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Ein echter Lichtblick in der Schlussphase, nachdem er zuvor wochenlang nicht die Rotation knacken konnte (18 Punkte). Sollte Dragic ausfallen, wird er umso wichtiger. Note: 2. © getty 19/22 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sprang mit 6 Assists nach der Dragic-Verletzung ein wenig als Playmaker in die Bresche. Das Experiment mit Iggy als Backup-Center sollte Spoelstra gegen die Lakers aber schnell beenden. Note: 3,5. © getty 20/22 SOLOMON HILL (Backup Forward): Wurde vor allem aus defensiven Gründen eingesetzt und machte seine Sache zumindest ordentlich. Dazu ausnahmsweise sogar mal mit zwei Field Goals. Note: 3,5. © getty 21/22 KELLY OLYNYK (Backup Center): Als die Lakers ihre Körperspannung bereits Duschen geschickt hatten, schwang sich Kelly O. zum Plus/Minus-Leader seines Teams auf (+14). Das war irreführend, trotzdem empfahl sich Olynyk für weitere Spielzeit. Note: 3. © getty 22/22 DERRICK JONES (Backup Forward): Wurde für 7:29 Minuten eingesetzt, in denen er abgesehen von einem Dunk aber nicht übermäßig in Erscheinung trat. Nicht zu benoten.

Erik Spoelstra: "Davis war heute herausragend"

Erik Spoelstra (Head Coach Heat) über das Spiel: "Wir haben jetzt 48 Stunden Zeit, um herauszufinden, wir wie mit Anthony Davis im kommenden Spiel umgehen werden. Er war heute herausragend, aber wir müssen das auch einfach besser verteidigen."

... über die guten Minuten von Kendrick Nunn: "Ich freue mich immer für ihn, wenn er gut spielt. Die Playoffs waren für ihn bisher sehr hart. Allein vom menschlichen Aspekt her, willst du, dass er gut spielt. Wir können sein Scoring gut gebrauchen, da man ihn dann respektieren muss. Er hat definitiv gute Fähigkeiten, wir werden sehen, wie er das nächste Spiel aussieht."

LeBron James (Lakers): "Auf uns wartet noch jede Menge Arbeit. Der Job ist noch nicht erledigt. Wir sind nicht mit nur einem Sieg zufriedenzustellen, so einfach ist das."

... über den Lauf in der ersten Halbzeit: "Wir haben die kleinen Dinge richtig gemacht. Am Anfang waren wir nicht körperlich genug. Wir mussten uns erst an die harte Spielweise Miamis gewöhnen. Sie haben den ersten Schlag gesetzt, dann wussten wir, womit wir es zu tun hatten."

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig