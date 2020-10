NBA Draft - News und Gerüchte: New York Knicks wollen angeblich nach unten traden

Die New York Knicks wollen offenbar im NBA Draft 2020 nach unten traden - außer ihnen fällt eines von zwei Top-Talenten in die Hände. Die Liga erlaubt es den Teams, persönliche Treffen mit den Draft-Prospects abzuhalten. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum NBA Draft.

NBA Draft: Knicks wohl auf der Suche nach einem Trade

Wie Marc Berman von der New York Post berichtet, sind die Knicks daran interessiert, einen Trade mit ihrem 8. Pick im NBA Draft 2020 einzufädeln. Dem Bericht zufolge habe es im Front Office der Traditionsfranchise Überlegungen gegeben, im Draft nach unten zu traden.

Offenbar könnte New York den Bereich der Picks 12 bis 15 anvisieren, um gleichzeitig noch einen weiteren jungen Spieler in dem Deal zu bekommen. Je nachdem, wie der Draft läuft, könnten die Knicks ihren Pick aber auch behalten.

Laut Berman hoffe die Franchise darauf, dass James Wiseman oder LaMelo Ball bis auf Position acht fallen. In diesem Fall würden die Knicks wohl bei dem entsprechenden Top-Talent zugreifen und auf einen Trade des Picks verzichten. Allerdings gelten sowohl der Center als auch Ball als potenzielle Top-5-Picks.

Gleichzeitig könnte es für die Knicks auch schwierig werden, in diesem Draft nach unten zu traden. Mehreren Gerüchten zufolge verfolgen einige Teams einen ähnlichen Plan, da in diesem Jahrgang Spieler mit klarem Superstar-Potenzial eher Mangelware sind. Entsprechend könnte die Nachfrage auf dem Trade-Markt eher verhalten sein.

NBA erlaubt persönliche Treffen mit Draft-Prospects

Die Liga hat in einem Memo an die 30 Teams, das ESPN vorliegt, mitgeteilt, dass einige Corona-bedingten Restriktionen gut vier Wochen vor dem NBA Draft teilweise ausgehoben werden. So dürfen die Teams vom 16. Oktober bis zum 16. November bis zu zehn viereinhalb-stündige Treffen mit Talenten ausmachen, um mit ihnen Gespräche zu führen oder sie medizinisch zu untersuchen.

Demnach dürfen die Teams drei Team-Verantwortliche plus einen Mediziner in die Stadt schicken, wo der Spieler sich aufhält. Auch die Spieler dürfen drei zusätzliche Begleiter zum Treffen mitbringen, beispielsweise Familienmitglieder, Trainer oder Agenten. Die Teams dürfen sich nur höchstens zweimal mit einem Spieler treffen.

Alle Beteiligten müssen zudem einen negativen Corona-Test vorweisen. Im April hatte die NBA aufgrund der Coronavirus-Pandemie persönliche Meetings zwischen den Teams und den Draft-Prospects verboten. Diese Regelungen wurden nun gelockert.

NBA Mock Draft 2020: Wer wird der Nachfolger von Zion Williamson? © getty 1/31 Die Kugeln der Draft Lottery sind gezogen und wir wissen endlich, welches Team an welcher Position wählen darf. SPOX spielt den Mock Draft durch und stellt die besten Talente vor. Für wen werden sich die Timberwolves entscheiden? © getty 2/31 Pick 1 (Minnesota Timberwolves): Anthony Edwards (Georgia, SG) - Stats: 19,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 2,8 Assists bei 40,2 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier. © getty 3/31 Dieser Jahrgang hat keine klare Nummer eins, Edwards ist als Scorer vom Flügel aber der wahrscheinlich interessanteste Spieler. Der 18-Jährige ist ein Gunner, der zudem über eine gute Athletik verfügt und ein guter Verteidiger werden könnte. © getty 4/31 Pick 2 (Golden State Warriors): James Wiseman (Memphis, C) - Stats: 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds, 3,0 Blocks bei 76,9 Prozent FG in drei Spielen. (College vorzeitig verlassen nach Unregelmäßigkeiten wegen geliehenem Geld von Coach Penny Hardaway). © getty 5/31 Die Zahlen blenden ein wenig, da Wiseman nur 3 Spiele absolvierte - und das gegen teils schwache Gegner. Seine Athletik sticht hervor, in ihm schlummert ein Verteidiger a la Gobert. Offensiv kann er nur wenig anbieten. Fraglich, ob GSW den Pick behält. © getty 6/31 Pick 3 (Charlotte Hornets): Obi Toppin (Dayton, PF/C) - 20,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 2,2 Assists, 1,2 Blocks, 1,0 Steals bei 63,3 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier. © getty 7/31 Toppin ist bereits 22 Jahre alt, aber der vermutlich beste College-Big. Der Big Man ist eine Dunk-Maschine, der aber auch ein weiches Händchen besitzt und offensiv sehr flexibel ist. Er scheint NBA-ready und dürfte in Charlotte sofort zum Starter werden. © getty 8/31 Pick 4 (Chicago Bulls): LaMelo Ball (Illawara/Australien, PG) - Stats: 31,3 Minuten, 17,0 Punkte, 7,6 Rebounds, 6,8 Assists bei 37,5 Prozent FG und 25,0 Dreier. © getty 9/31 Die Bulls brauchen einen PG und Ball hat die Chance, der beste Playmaker des Jahrgangs zu sein. Sein überragendes Spielverständnis zeigte er in Australien, aber der Wurf macht wie bei Lonzo Sorgen. Defensiv ist er nicht so stark wie sein Bruder. © getty 10/31 Pick 5 (Cleveland Cavaliers): Onyeka Okongwu (USC, PF/C) - 16,2 Punkte, 8,6 Rebounds, 1,1 Assists, 2,7 Blocks bei 61,6 Prozent FG und 25 Prozent Dreier (bei insgesamt nur vier Versuchen!). © imago images 11/31 Okongwu ist ein Typ wie Montrezl Harrell, der einen starken Motor besitzt und Hustle Plays am Fließband liefert. Einer der besten Verteidiger des diesjährigen Jahrgangs. Allerdings ein bisschen klein und derzeit kein Stretch-Big. Könnte von Love lernen. © getty 12/31 Pick 6 (Atlanta Hawks): Tyrese Haliburton (Iowa State, PG) - 15,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,5 Assists, 2,5 Steals bei 50,4 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier © getty 13/31 Sein Spiel strotzt vor Intelligenz und kaschiert so viele Schwächen. Sein Release ist langsam, zudem ist er nicht der Schnellste. Trotzdem findet er immer Wege, Plays zu machen, und ist defensiv sehr stabil. Könnte die perfekte Ergänzung zu Young sein. © getty 14/31 Pick 7 (Detroit Pistons): Deni Avdija (Maccabi/Israel, F) - Stats: 4,0 Punkte, 2,6 Rebounds, 1,2 Assists bei 43,6 Prozent FG und 27,7 Prozent Dreier. © getty 15/31 Avdija sah Minuten in der EuroLeague, ist ein intelligenter Spieler. Seine Athletik ist auf Euro-Niveau überdurchschnittlich, weswegen er mehrere Positionen verteidigen kann. Der Wurf muss aber auch bei ihm noch besser werden. © getty 16/31 Pick 8 (New York Knicks): Isaac Okoro (Auburn, F) - Stats: 12,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 2,0 Assists, 0,9 Blocks bei 51,4 Prozent FG und 29,0 Prozent Dreier. © getty 17/31 Okoro hat riesiges Potenzial. Er ist der vermutlich beste Flügelverteidiger dieses Jahrgangs, der athletisch ganz oben anzusiedeln ist. Der Wurf fehlt noch, dafür kann er ein wenig passen und Plays in Ringnähe machen. © getty 18/31 Pick 9 (Washington Wizards): Devin Vassell (Florida State, F) - Stats: 12,7 Punkte, 5,1 Rebounds, 1,6 Assists bei 49 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier. © getty 19/31 Guter Schütze, der auch ein wenig passen kann. Die Frage wird sein, ob er auch in der NBA für sich selbst kreieren kann. Hat dafür das Potenial, zum besten 3-and-D-Spieler seines Jahrgangs zu werden. Könnte ein guter Fit neben Wall und Beal sein. © imago images 20/31 Pick 10 (Phoenix Suns): Killian Hayes (ratiopharm Ulm/Deutschland, PG) - Stats: 11,6 Punkte, 5,3 Assists, 1,4 Steals bei 49,7 Prozent FG und 21,8 Prozent Dreier. © imago images 21/31 War in Ulm als Spielmacher zunächst sichtlich überfordert, limitierte aber zuletzt seine Turnover. Auch der Wurf wurde etwas besser. Seine Stärken liegen in seiner Übersicht, seiner Athletik und dem großen defensiven Potenzial. © getty 22/31 Pick 11 (San Antonio Spurs): Precious Achiuwa (Memphis, PF/C) - 15,8 Punkte und 10,8 Rebounds. © getty 23/31 Durch den Wiseman-Abgang wütet Achiuwa vornehmlich auf der Fünf, die Athletik dafür besitzt er. Seine defensiven Instinkte sind noch nicht ausgeprägt, auch am Wurf muss er noch arbeiten. Vor allem ein Upside-Pick. © getty 24/31 Pick 12 (Sacramento Kings): Aaron Nesmith (Vanderbilt, F) - Stats: 23 Punkte, 4,9 Rebounds, 0,9 Assists bei 51,2 Prozent FG und 52,2 Prozent Dreier. © getty 25/31 Einer der besten Scorer dieser Saison (über 50 Prozent Dreier bei 8 Versuchen), der nicht der Schnellste ist. Zudem halten sich auch seine Passfähigkeiten bisher noch in Grenzen. © getty 26/31 Pick 13 (New Orleans Pelicans): Jaden McDaniels (Washington, F) - Stats: 13,0 Punkte, 5,8 Rebounds, 2,1 Assists, 1,4 Blocks bei 40,5 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier. © getty 27/31 Unglaublich langer Forward, der das Potenzial besitzt, mehrere Positionen zu verteidigen. Guter Finisher am Ring, das Dribbling könnte etwas enger sein. Der Wurf ist noch inkonstant, die Entscheidungsfindung ausbaufähig - taucht in Spielen manchmal ab. © getty 28/31 Pick 14 (Boston Celtics von den Memphis Grizzlies): Theo Maledon (ASVEL/Frankreich, PG) - 7,4 Punkte, 1,8 Rebounds, 3,1 Assists bei 45,6 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier. © imago images 29/31 Langer Spielmacher, der in der EuroLeague aber kaum zum Zug kam. Wirft den Ball noch zu oft weg, hat aber gute Anlagen. © getty 30/31 Pick 15 (Orlando Magic): Cole Anthony (North Carolina, G) - Stats: 18,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,0 Assists, 1,3 Steals bei 38,0 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier. © getty 31/31 Ein Scorer, der sich selbst und anderen Würfe kreieren kann, bei UNC litt er unter dem fehlenden Spacing. Muss an der Wurfauswahl arbeiten, dazu könnte er in der Verteidigung etwas zu klein sein.

Wann findet der NBA Draft 2020 statt?

Ursprünglich war der NBA Draft auf den 25. Juni terminiert. Aufgrund der Saison-Unterbrechung während der Coronakrise wurde der Draft aber verschoben. Als neuen Termin hat die NBA den 18. November 2020 festgesetzt. Wann im Anschluss die Free Agency beginnt, ist derzeit noch nicht bekannt. Als wahrscheinlicher Beginn gilt aber Anfang Dezember.

