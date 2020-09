NBA - Victor Oladipo will wohl die Indiana Pacers verlassen

Victor Oladipo von den Indiana Pacers wird im kommenden Sommer Free Agent, Verhandlungen über eine Verlängerung führten bislang ins Leere. Laut neuesten Berichten möchte der Shooting Guard nun die Pacers verlassen.

Das berichtet Jared Weiss von The Athletic. Demnach sucht Oladipo eine neue Herausforderung und wird keinen neuen Vertrag in Indiana unterschreiben. Weiss spekulierte darüber hinaus, dass Oladipo Teil eines Trade-Pakets sein könnte, welches Gordon Hayward von Boston nach Indiana bringen könnte.

Oladipo wurde in seinen drei Jahren mit den Pacers zweimal All-Star, konnte in der vergangenen Saison nach einer schweren Quadrizeps-Verletzung aber nicht an sein altes Niveau anknüpfen. Der 28-Jährige legte durchschnittlich nur 14,5 Punkte sowie 3,9 Rebounds auf und hatte vor allem große Probleme mit seinem Wurf.

In den Playoffs zeigte sich der Guard zwar leicht verbessert, war aber hinter Malcolm Brogdon und T.J. Warren meist nur die dritte Option. In Domantas Sabonis fehlte zudem ein weiterer All-Star, sodass die Pacers in Runde eins gegen die Miami Heat gesweept wurden.

Echte Verhandlungen zwischen den Pacers und Oladipo soll es aber auch noch nicht gegeben haben, wie Pacers-GM Kevin Pritchard J. Michael vom Indy Star verriet: "Wir sehen uns nicht gezwungen, bei Victor irgendetwas zu überstürzen" erklärte der General Manager.

"Es liegt an ihm. Er hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Wahl. Er kann machen, was er will." Neben den Celtics gelten auch die New York Knicks als möglicher Kandidat, das berichtete im Mai Sam Amico von SI.