NBA - Jimmy Butler ohne Angst vor Los Angeles Lakers: "Wenn du Titel willst, musst du LeBron James schlagen"

Die Miami Heat trennen nur noch vier Siege vom ersten Titel seit 2013. Für Jimmy Butler sind es die ersten Finals - nun geht es für ihn gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers. Angst vor dieser Aufgabe verspürt der 31-Jährige aber nicht. Hier geht es zu den Highlights von Spiel 6 gegen die Celtics.

"So ist das schon seit vielen Jahren. Wenn du Titel gewinnen möchtest, musst du ein LeBron-James-Team schlagen", sagte Butler im Anschluss an Spiel 6 gegen die Boston Celtics, in dem die Heat ihre erste Finals-Teilnahme seit dem Abgang von ebenjenem LeBron im Jahr 2014 perfekt machten.

"Am Ende des Tages müssen wir aber auf uns selbst schauen", mahnte Butler an. "Wir können uns auch nicht nur auf LeBron konzentrieren, weil er so viele gute Spieler um sich herum hat. Dennoch werden wir immer wieder auf die gleiche Probe gestellt werden und diese Probe heißt LeBron James."

Für James sind es die neunten Finals in den vergangenen zehn Jahren, nur 2018/19 verpasste der inzwischen 35-Jährige in seinem ersten Jahr mit den Lakers die Playoffs. In dieser Zeit gewann LeBron drei Titel, zwei mit Miami (2012, 2013) und einen mit Cleveland (2016).

Die Heat gehen dagegen als Außenseiter in die Finals, sie sind der erste 5-Seed, der es jemals so weit brachte. Tiefer gesetzt waren bisher nur die Houston Rockets im Jahr 1995 (6-Seed) und die New York Knicks im Jahr 1999 (8-Seed). Auch wenn die Historie gegen Miami spricht, glaubt Butler, dass die Heat ihre Chancen bekommen werden.

"Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen nahe an der Perfektion spielen, um die Lakers zu schlagen", versicherte Butler. "Wir können das schaffen, ob 5-Seed oder Top-Seed. Wir wollen einfach nur so gut es geht spielen." Spiel 1 der Finals ist für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN) angesetzt.

Die NBA Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat

*falls notwendig