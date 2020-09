NBA-News: Giannis Antetokounmpo nach Knöchelverletzung fraglich für Spiel 5 gegen Heat - angeblich Optimismus beim Bucks-Star

Nach seiner Knöchelverletzung wird Giannis Antetokounmpo im offiziellen Injury-Repot der Milwaukee Bucks vor Spiel 5 der Eastern Conference Finals gegen die Miami Heat (Mittwoch, ab 0.30 Uhr live auf DAZN) als fraglich gelistet. Angeblich herrscht beim Bucks-Star aber Optimismus, dass er spielen kann. Hier geht es zu den Highlights von Spiel 4.

Der 25-Jährige war in Spiel 4 bei einem Drive zum Korb mit seinem ohnehin schon lädierten rechten Knöchel umgeknickt und konnte nicht mehr weiterspielen. Bereits in Spiel 3 hatte er sich am selben Knöchel verletzt, entscheid sich aber, zu Beginn von Spiel 4 aufzulaufen.

Laut Shams Charania von The Athletic fühle sich der Greek Freak derzeit ganz ähnlich wie vor Spiel 4, von daher herrsche im Lager der Bucks Optimismus, dass Giannis wird spielen können. Die Bucks liegen in der Serie gegen die Miami Heat mit 1-3 zurück und stehen mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage würde das vorzeitige Aus in den Playoffs bedeuten.

Shams betonte zudem, dass Anteokonmpo unbedingt spielen möchte, um seinem Team zu helfen. In den Stunden vor Spiel 5 wird er sich weiter von der medizinischen Abteilung der Bucks behandeln lassen.

"Giannis wird rund um die Uhr behandelt, er tut alles, um für die Partie zur Verfügung zu stehen", bestätigte auch Head Coach Mike Budenholzer nach einer Trainingseinheit am Montag. "Auf dem Court hat er ein paar Dinge mitgemacht, aber eher stationär im Halbfeld. Daran konnte er teilnehmen, aber das war nicht besonders viel. Da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren."

Bis zu seiner Verletzung legte Giannis in Spiel 4 in nur 11 Minuten 19 Punkte (8/10 FG), 4 Rebounds und einen Block auf. Angeblich schlug er vor, seinen Knöchel neu zu tapen, um weiterspielen zu können, konnte von seinem rechten Fuß aber nicht richtig abspringen. Auch ohne Antetokounmpo verhinderten die Bucks dank einer starken Vorstellung von Khris Middleton den Sweep und retteten sich in ein Spiel 5.