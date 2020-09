NBA - News: Giannis Antetokounmpo ist der MVP der Saison 2019/20 und wandelt auf Michael Jordans Spuren

Giannis Antetokounmpo ist nach 2018/19 erneut zum MVP der Saison 2019/20 gewählt worden. Das gab die NBA am Freitagabend offiziell bekannt. Damit ist er erst der dritte Spieler in der Geschichte der NBA, der gleichzeitig als MVP und als Defensive Player of The Year im gleichen Jahr ausgezeichnet wurde. Vor ihm gelang das nur Michael Jordan (1987/88) und Hakeem Olajuwon (1993/94).





Der Greek Freak erhielt insgesamt 85 von 101 First-Place-Votes bei der Wahl und insgesamt 962 Punkte von den abstimmenden 100 Sportjournalisten aus aller Welt. Die anderen 16 Stimmen für den ersten Platz erhielt LeBron James und wurde mit 753 Punkten Zweiter.

Der 25-jährige Superstar war maßgeblich an der starken Regular Season der Milwaukee Bucks bis zur Corona-bedingten Saisonunterbrechung am 11. März (Stichtag für die indiviudellen NBA-Awards) beteiligt und legte im Schnitt 29.6 Punkten, 13.7 Rebounds, 5.8 Assists, 1.04 Steals and 1.02 Blocks bei einer durchschnittlichen Spielzeit von 30.9 Minuten auf.

Außerdem traf er 54.7 Prozent seiner Würfe aus dem Feld und versenkte 83 Dreier, das sind 31 mehr als in jeder seiner sechs vorherigen Spielzeiten. Insgesamt kam der Grieche auf 52 Double-Doubles und vier Triple-Doubles. In 17 Partien legte er mindestens 30 Punkte und 15 Rebounds auf.

Nach LeBron und Kareem Abdul-Jabbar ist Giannis erst der dritte Spieler in der NBA-Geschichte, der mit 25 Jahren schon mehrfaach zu MVP-Würden gekommen ist. In den Playoffs scheiterte der MVP jedoch mit den im Osten an eins gesetzten Bucks deutlich in den Semifinals an Miami (1.4).

Eine Forderung nach einem Trade schloss Giannis nach dem enttäuschenden Ende der Spielzeit jedoch deutlich aus. "Das ist nicht passiert und wird auch nicht passieren", sagte Antetokounmpo: "Manche sehen eine Wand und gehen deswegen in eine andere Richtung, aber ich durchbreche sie. Wir müssen uns verbessern - als Team und auch individuell - und dann in der neuen Saison wieder angreifen."

Spieler 1st Place Votes 2nd Place Votes 3rd Place Votes 4th Place Votes 5th Place Votes Gesamtpunkte Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 85 16 0 0 0 962 LeBron James (Los Angeles Lakers) 16 84 1 0 0 753 James Harden (Houston) 0 1 64 10 10 367 Luka Dončić (Dallas) 0 0 14 36 22 200 Kawhi Leonard (LA Clippers) 0 0 9 31 30 168 Anthony Davis (Los Angeles Lakers) 0 0 5 14 15 82 Chris Paul (Oklahoma City) 0 0 3 1 8 26 Damian Lillard (Portland) 0 0 1 4 6 23 Nikola Jokić (Denver) 0 0 2 2 2 18 Pascal Siakam (Toronto) 0 0 2 1 4 17 Jimmy Butler (Miami) 0 0 0 2 3 9 Jayson Tatum (Boston) 0 0 0 0 1 1

1st Place Votes = 10 Punkte

2nd Place Votes = 7 Punkte

3rd Place Votes = 5 Punkte

4th Place Votes = 3 Punkte

5th Place Votes = 1 Punkte