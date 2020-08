NBA: Nick Nurse von den Toronto Raptors ist Coach of the Year

Große Ehre für Nick Nurse. Der Head Coach der Toronto Raptors wurde von ausgewählten Experten zum Coach of the Year ausgezeichnet. Der 53-Jährige folgt damit auf Mike Budenholzer, der die Auszeichnung im Vorjahr erhielt.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichtete die Liga in dieser Saison auf eine Award-Veranstaltung, stattdessen wurde das Ergebnis bei TNT im Rahmen der Vorberichterstattung der Partie zwischen den Orlandi Magic und den Milwaukee Bucks bekanntgegeben.

Nurse erhielt 90 von 100 Erststimmen und setzte sich damit deutlich gegenüber Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) und Billy Donovan (Oklahoma City Thunder) durch. Nurse führte den amtierenden Champion nach dem Abgang von Superstar und Finals-MVP Kawhi Leonard zu einer Bilanz von 46-18 in der Regular Season, was hinter den Bucks zu Platz zwei im Osten reichte.

Nurse war auch für die nächste Siegesserie der Raptors-Geschichte verantwortlich, als die Kanadier zwischen dem 15. Januar und 10. Februar 15 Erfolge am Stück feiern konnten. Nurse ist nach Sam Mitchell und Dwane Casey der dritte Raptors-Coach, dem die Ehre zu teil wurde. Gleichzeitig ist der 53-Jährige der erste Head Coach der erste Coach, welcher sowohl in der NBA als auch in der G-League zum Trainer des Jahres gewählt wurde.

NBA Coach of the Year: Das offizielle Ergebnis