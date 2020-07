NBA-News: Restart-Spiele werden nicht für individuelle Awards berücksichtigt - MVP-Rennen vorbei

Die NBA hat die 30 Teams informiert, dass die individuellen Awards für die Saison 2019/20 auf Basis der Leistungen der Spieler bis zur Corona-bedingten Saisonunterbrechung am 11. März vergeben werden. Die verbliebenen acht Seeding-Games nach dem Restart in Disney World haben somit keinen Einfluss auf die Award-Rennen.

Das vermeldete zunächst Shams Charania. "Die Entscheidung, die Seeding Games vom Award-Voting auszuschließen, garantiert einen fairen Prozess, in dem Spieler und Coaches aller 30 Teams die gleichen Möglichkeiten haben werden, als die Top-Performer der regulären Saison geehrt zu werden", heißt es in einem Memo der Liga an die Teams, das dem The-Athletic-Reporter und der Associated Press vorliegt.

Am Restart der NBA-Saison sind nur 22 der 30 Teams beteiligt, zudem haben einige Spieler aufgrund von gesundheitlichen Bedenken bezüglich der Coronavirus-Pandemie oder aus privaten Gründen ihre Teilnahme an der Bubble in Disney World abgesagt. Die Saison soll am 30. Juli fortgesetzt werden.

Einfluss auf das MVP-Rennen werden die restlichen Spiele somit aber nicht mehr haben. Vielmehr soll die Wahl des MVPs, des Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, der All-NBA Teams und der weiteren Awards bis zum 30. Juli, also pünktlich zum Restart, abgeschlossen sein.

Laut Charania werden die Statistiken der Spieler und Teams in den Seeding Games in Disney World aber dagegen schon in die offiziellen, finalen Saison-Statistiken mit aufgenommen. Die League Leaders für 2019/20 in den einzelnen Kategorien wie Punkte, Rebounds oder Assists sind damit noch nicht in Stein gemeißelt.

Die NBA will offenbar schon bald den diesjährigen Voting-Prozess sowie die Termine für die Verkündung der Ergebnisse mitteilen. Eine Award-Show wie in den vergangenen Jahren, wird es aufgrund der Coronavirus-Pandemie wohl nicht geben.