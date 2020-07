NBA: Liga veröffentlicht Spielplan für die Vorbereitung

Der Restart nimmt weiter Formen an. Die NBA hat nun einen Spielplan für die Vorbereitungsspiele veröffentlicht. Die Partien werden zwischen dem 22. und 28. Juli stattfinden.

Dabei werden alle 22 Teams je drei Partien absolvieren. Den Auftakt machen die Orlando Magic und die L.A. Clippers, die sich am 22. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit messen werden. Am gleichen Tag stehen zudem die Duelle Washington gegen Denver, New Orleans gegen Brooklyn sowie Sacramento gegen Miami auf dem Programm.

Der Spielplan wurde so erstellt, dass Teams meist gegen Mannschaften aus einer anderen Conference oder gegen unwahrscheinliche Playoff-Gegner antreten. So spielen zum Beispiel die Lakers gegen Dallas, Orlando und Washington, die Milwaukee Bucks testen gegen San Antonio, Sacramento sowie New Orleans.

Alle Spiele werden in den drei Hallen des ESPN Wide World of Sports Complex ausgetragen. Ob die Partien übertragen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Offiziell startet die Saison dann am 30. Juli, unter anderem mit dem Klassiker zwischen den Lakers und den Clippers.