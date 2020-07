NBA: 29 Slogans für Trikots von "Anti-Racist" über "Peace" bis "Vote"

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich nach Informationen des TV-Senders ESPN auf 29 Slogans geeinigt, die nach dem Restart der Saison auf der Rückseite der Trikots erlaubt sein werden. In vielen der Botschaften geht es um soziale Gerechtigkeit.

"Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) und "I Can't Breathe" (Ich kann nicht atmen), zwei populäre Protestrufe der Bewegung, die nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in Minneapolis ausgebrochen war, sollen als Aufschrift über der Trikotnummer möglich sein. Auch "Peace" (Frieden), "Enough" (Genug), "Anti-Racist" (Antirassist) oder "Justice" (Gerechtigkeit).

22 Teams bestreiten ab dem 30. Juli in Disney World in Orlando/Florida jeweils noch acht Partien der regulären Spielzeit, um die Play-off-Setzliste auszuspielen. Danach starten die 16 besten Teams in die Meisterrunde, alle Serien werden im traditionellen Best-of-seven-Modus gespielt.