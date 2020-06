NBA News: Houston Rockets entlassen Nationalspieler Isaiah Hartenstein

Die Houston Rockets haben sich von Nationalspieler Isaiah Hartenstein getrennt, wie die Franchise mittlerweile bestätigt hat. Das Team aus Texas schaffte dadurch einen Kaderplatz.

Der 22-jährige Big Man Hartenstein war bei den Rockets im Lauf der Saison aus der Rotation gefallen, als diese sich immer mehr darauf konzentrierten, Small-Ball zu spielen. In seiner zweiten NBA-Saison kam Hartenstein nur in 23 Spielen zum Einsatz (4,7 Punkte) und verbrachte erneut viel Zeit in der G-League.

Am 17. Oktober wäre sein Vertrag für die kommende Saison garantiert gewesen, stattdessen haben sich die Rockets nun entschieden, das Engagement zu beenden. Dadurch schafften sie Platz für Swingman David Nwaba, der The Athletic zufolge einen Zweijahresvertrag bei den Rockets unterschrieben hat.

Hartenstein kann nun theoretisch von jedem Team aufgenommen werden, das einen Kaderplatz hat. Sollte das nicht geschehen, wäre der Nationalspieler Free Agent.