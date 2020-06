NBA-News: Commissioner Adam Silver und Bulls-Legende Michael Jordan äußern sich zu Protesten nach Tod von George Floyd

Im Zuge der Massenproteste nach dem Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten haben sich nun auch NBA-Commissioner Adam Silver und Bulls-Legende Michael Jordan zum Thema Rassismus und Polizeigewalt geäußert. Jordan zeigte sich tief getroffen.

"Ich bin tieftraurig, wahrhaft schmerzerfüllt und einfach wütend", schrieb Hornets-Eigentümer Jordan in einem Statement am Sonntag. "Ich stehe gemeinsam mit denen, die den tiefsitzenden Rassismus und die Gewalt gegen farbige Menschen in unserem Land anprangern. Wir haben genug."

Floyd verstarb vergangene Woche in Minneapolis, nachdem ein weißer Polizist ihn mehrere Minuten lang mit dem Knie am Hals zu Boden drückte. Obwohl Floyd mehrmals darauf aufmerksam gemacht hatte, er könne nicht atmen, ließ der Polizist nicht locker. Nachdem sich Videoaufnahmen von der Aktion im Internet verbreitet hatten, kam es zu Protesten und Unruhen im ganzen Land.

"Er hätte auch einfach 'Nigga' sagen können": So erbost reagieren US-Sportstars auf einen Trump-Tweet © imago images 1/11 Nach dem Tod von George Floyd bei einer Festnahme in Minneapolis eskaliert die Lage in der Großstadt. Proteste gegen Polizeibrutalität führen zu mehr Gewalt. Präsident Trump gießt weiter Öl ins Feuer, Stars melden sich erbost zu Wort. Die Reaktionen. © twitter.com/realDonaldTrump 2/11 Der Auslöser: Donald Trump bezeichnet die Protestanten als "Gangster", die das Andenken des zu Tode gekommenen Afroamerikaners Floyd "entehren". Trump droht sogar mit Erschießungen: "Wenn die Plünderungen losgehen, geht auch die Schießerei los." © twitter.com/JCrossover 3/11 JAMAL CRAWFORD (Ex-NBA-Profi): "Gangster, die das Andenken von George Floyd entehren? Was tust du gegen die Polizisten, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, das man ihm gedenken muss?" © twitter.com/1jordanbell 4/11 JORDAN BELL (NBA-Champion 2018): "Der Unterschied zwischen 'Gangstern' und 'anständigen Menschen' ist ihre Hautfarbe." Bei rechtsradikalen Demos 2017 in Charlottesville hatte Trump gesagt, das dort auch "sehr viele anständige Leute" gewesen seien. © twitter.com/isaiahthomas 5/11 ISAIAH THOMAS (zweimaliger NBA All-Star): "Er hätte auch einfach 'diese Nigger' sagen können." © twitter.com/JaredDudley619 6/11 JARED DUDLEY (NBA-Profi bei den Los Angeles Lakers): "Mach Amerika wieder groß, huh?" Hintergrund: "Make America great again" war das Hauptmotto von Donald Trump in seinem Wahlkampf 2015/16. Erstmals wurde der Slogan 1980 von Ronald Reagan benutzt. © twitter.com/Kaepernick7 7/11 COLIN KAEPERNICK (ehemaliger NFL-Quarterback): "Wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion. [...] Wir haben das Recht, uns zu wehren! Ruhe in Power George Floyd." © instagram.com/kingjames 8/11 Bereits vor dem Trump-Tweet hatten sich einige Sportgrößen zum Tod von George Floyd geäußert, darunter auch LEBRON JAMES (NBA-Profi bei den Los Angeles Lakers): "Versteht ihr jetzt? Oder ist es immer noch verschwommen für euch?" © twitter.com/SteveKerr 9/11 STEVE KERR (Ex-NBA-Profi und Headcoach der Golden State Warriors): "Das ist Mord. Widerlich! Ernsthaft, was ist los mit uns?" © twitter.com/MalcolmJenkins 10/11 MALCOLM JENKINS (NFL-Profi bei den New Orleans Saints): "Wir können nicht über Gerechtigkeit sprechen, bis die Mörder von George Floyd angeklagt und veurteilt werden. [...] Wer schützt uns vor der Polizei? © imago images 11/11 Auch in Deutschland meldeten sich einige Stars zu Wort - beispielsweise JEROME BOATENG (Profi beim FC Bayern München): "Sein Name war George Floyd. Sagt seinen Namen, betet für seine Familie. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder passiert ist."

"Ich habe nicht die Antworten, aber unsere gemeinsamen Stimmen zeigen Stärke und können nicht von anderen gespalten werden", schrieb MJ weiter. "Wir müssen einander zuhören, Mitgefühl und Empathie zeigen und dürfen niemals der sinnlosen Brutalität den Rücken zukehren. Wir müssen uns weiterhin friedlich gegen Ungerechtigkeit stark machen und Rechenschaft verlangen."

Am Sonntag veröffentlichten unter anderem auch Clippers-Coach Doc Rivers und Suns-Coach Monty Williams Statements, in denen sie Rassismus als gesellschaftliches Problem anprangerten und ihr Mitgefühl mit den Familien der in den vergangenen Jahren von Polizisten getöteten Schwarzen zum Ausdruck brachten.

Derweil nahm Mavericks-Besitzer Mark Cuban mit einigen Spielern am Sonntag an einer Gebetswache in Dallas teil. Lakers-Star LeBron James teilte verschiedene Videos von friedlichen Protesten auf Twitter und schrieb: "Warum liebt uns Amerika nicht?"

NBA-Boss Silver: "Rassismus darf nicht ignoriert werden"

NBA-Commissioner Adam Silver hat sich dagegen nicht öffentlich geäußert, stattdessen verschickte das Ligabüro ein internes Memo an alle Angestellten, das ESPN vorliegt. Darin sprach Silver den Angehörigen und Freunden von Floyd sein tiefstes Mitgefühl aus. Zudem teile die Liga die "Empörung" über den Tod von Floyd und weiteren schwarzen Amerikanern durch Polizeigewalt.

"Wir werden daran erinnert, dass es in diesem Land Wunden gibt, die nie geheilt sind", heißt es in dem Memo. "Rassismus, Polizeigewalt und Ungerechtigkeit bleiben Teil unseres täglichen Lebens in Amerika und dürfen nicht ignoriert werden."

In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere NBA-Stars an friedlichen Protesten in verschiedenen US-amerikanischen Großstädten beteiligt, beispielsweise Jaylen Brown und Malcolm Brogdon in Atlanta. Am Sonntag half Spurs-Guard Lonnie Walker in seiner Gemeinde, um nach Protesten in San Antonio aufzuräumen und Graffitis von Wänden zu entfernen.