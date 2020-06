NBA-News - Nach 22 Jahren: Vince Carter gibt Karriereende bekannt

Vince Carter (43) hat nach 22 Jahren in der NBA sein Karriereende bekannt gegeben. Das verkündigte Carter in seinem Podcast "Winging it with Vince Carter".

"Ich bin offiziell fertig mit dem professionellen Basketballspielen", so Carter. Bereits im letzten Jahr, als noch einen Einjahresvertrag mit den Atlanta Hawks unterschrieb, hatte er durchklingen lassen, dass die 2019/2020er-Saison seine letzte sein könnte.

Carters Hawks (20-47) gehören zu jenen acht Teams, die die Saison nicht im "Disney World Orlando" beenden werden, was bedeutet, dass Carters Saison - und Karriere - im März endete. Er räumte in dem am Donnerstag veröffentlichten Podcast ein, dass das abrupte Ende "hart" gewesen sei: "Ich sage nicht, dass ich es seit dem 11. März wusste. Nicht seit diesem Tag, aber fast." Carter betonte allerdings auch, dass er seine Entscheidung nicht bereue, insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Carter ist nach erzielten Punkten die Nummer 19 der NBA-Geschichte und war 1999 der Rookie of the Year der Liga. Er erzielte durchschnittlich 16,7 Punkte pro Spiel und spielte für acht verschiedene Mannschaften, unter anderem für die Raptors und die Nets. Zudem gilt er als einer der besten Dunker in der NBA-Historie - sein Auftritt beim Dunk Contest 2000 ist legendär.

Am 11. März bestritt er bei der 131:136-Niederlage der Hawks gegen die New York Knicks sein letztes Karriere-Spiel. Dass sein letzter Dreier im Korb landete, habe ihm ebenfalls geholfen. "Ich glaube, hätte ich den Treffer nicht gemacht, wäre es anders", sagte Carter: "Es hätte mich gejuckt, noch einmal zurückzukehren und wenigstens eine Minute zu spielen, wenigstens einen Wurf zu machen."

Vince Carter: Die Stationen seiner Karriere