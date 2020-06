NBA - Dirk Nowitzki: Wo ordnet sich Deutschlands GOAT bei den besten Spielern aller Zeiten ein?

Dirk Nowitzki ist unumstritten der beste Basketballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Heute wird die Legende der Dallas Mavericks 42 Jahre alt. Doch wo steht Nowitzki im Vergleich zu anderen NBA-Legenden? Eine Suche nach Antworten.

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt des Buchs "Das Nowitzki-Phänomen: Dirk und die neue Generation".

Abgesehen vom Sport schauen selbst ist es die liebste Disziplin von Sportfans und auch -journalisten, Rankings aufzustellen: Ist Spieler A besser als Spieler B? Es wird diskutiert, es wird debattiert, es werden Quervergleiche aufgestellt, teilweise auch zwischen Spielern, die in unterschiedlichen Zeiten, bei unterschiedlichem Regelwerk und auf unterschiedlichen Positionen gespielt haben.

Fast jeder Basketball-Fan hat im Kopf mindestens eine eigene Top 10 der besten Spieler aller Zeiten, im "The Book of Basketball" stellte Bill Simmons sogar seine Top 96 auf. Dieses Buch erschien erstmals 2009, ein Jahr später wurde eine zweite Auflage veröffentlicht, in der bereits einige Positionen verändert wurden. Mittlerweile hat Simmons einige Male betont, dass er wieder etliche Änderungen durchführen könnte und müsste, früher oder später gibt es vermutlich eine Neuauflage. Und das soll keine Kritik an Simmons sein - es verdeutlicht einfach nur, dass sämtliche Spieler-Rankings subjektiv sind und es jederzeit möglich ist, seine Meinung zu ändern. Ganz zu schweigen davon, dass Basketball immer noch gespielt wird und die NBA eine nach wie vor junge Liga ist.

Es ist eigentlich vermessen, vom "Besten aller Zeiten" zu sprechen, weil man damit allen noch kommenden Spielern die Chance dazu nimmt - auch wenn es niemanden davon abhält, ständig vom GOAT (Greatest of All Time) zu sprechen. Einst war man sich einig, dass dieser Titel MJ gehören sollte, 20 Jahre später wird immer mehr auch über LeBron diskutiert.

Dirk Nowitzki: Zwischen Platz 12 und 20 All-Time

Dabei gibt es Argumente für beide Seiten, man wird aber nie eine "richtige" Antwort finden - gleichzeitig das Schöne und das Frustrierende an all diesen Debatten. Sie können Spaß machen, sie können leidenschaftlich geführt werden, aber sie führen zu keinem Ergebnis. Ein LeBron-Fan wird einen Jordan-Jünger nicht überzeugen können und andersherum verhält es sich genauso. Beide liegen richtig und beide liegen falsch.

Es soll daher hier auch nicht der Versuch unternommen werden, Dirk auf eine feste Position in der Geschichte zu setzen. Simmons hatte ihn ursprünglich auf 39 (Simmons, 2010, S. 415) gerankt, seither hat er aber seinen Titel gewonnen und wurde "befördert". Ein Experten-Panel von ESPN im Jahr 2016 setzte Nowitzki auf die Position 17, in den meisten Rankings, die man im Netz finden kann, wird er irgendwo zwischen den Positionen 12 und 20 aufgeführt.

In Dallas wird er höher eingeordnet, dort wird er vermutlich immer den GOAT-Status behalten. Aus emotionaler Sicht mit Sicherheit; Nowitzkis Verbindung mit der Stadt und Franchise ist zu einzigartig, als dass sie jemand replizieren oder gar überbieten könnte.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: LeBron James schnappt sich Kobe Bryant © getty 1/26 Mit seinen 29 Punkten gegen die Sixers hat LeBron James Kobe Bryant in der All-Time-Scoring Liste übeholt und sich auf Platz drei geschoben. Hier seht ihr die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic. © getty 5/26 PLATZ 22: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 6/26 PLATZ 21: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers. © getty 7/26 PLATZ 19: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. © getty 8/26 PLATZ 19: Vince Carter (1998 - heute) - 25.618 Punkte in 1.520 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta (Stand 26.01.2020). © getty 9/26 PLATZ 18: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 26.053 Punkte in 10.95 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers (Stand 26.01.2020). © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics. © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers. © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic. © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks. © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets. © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks. © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 20/26 PLATZ 7: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - 2019) - 31.560 Punkte in 1.522 Spielen - Dallas Mavericks. © getty 22/26 PLATZ 5: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards. © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 24/26 PLATZ 3: LeBron James (2003 - heute) - 33.626 Punkte in 1.241 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 26.01.2020). © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers.

Dirk Nowitzki: Nur fünf Spieler erzielten mehr Punkte

Emotionen stehen einer objektiven Einordnung natürlich im Weg, es gibt aber Hilfsmittel, um Nowitzkis Wirken ein Stück weit einzuordnen. In etlichen Bestenlisten steht er weit vorne, allen voran ist er einer der konstantesten Punktesammler in der Geschichte des Basketballs und nur Abdul-Jabbar, Malone, Bryant, MJ, Wilt Chamberlain und LeBron haben mehr Karriere-Punkte erzielt als er. Fast niemand hat so lange auf so hohem Niveau diesen Sport ausgeübt.

Auch deswegen ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass er nicht nur im ersten Wahlgang in die Hall of Fame aufgenommen werden wird, sondern dass er auch dabei sein wird, wenn die NBA zum nächsten Mal eine Liste wie die "50 besten nach 50 Jahren" (im Jahr 1996) veröffentlicht. Gut möglich, dass es 2021 zum nächsten Mal soweit ist und dass dann die "75 besten Spieler nach 75 Jahren" NBA-Geschichte bekannt gegeben werden. Nowitzki wird dabei sein.

Dirks Spiel war allerdings nie nur durch Zahlen definierbar. Seine Bedeutung als Türöffner und Pionier ging bisweilen sogar über sein spielerisches Können hinaus, was für sich schon ohne Frage für Legendenstatus gereicht hätte. Aber er ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der wichtigsten Spieler der Basketball-Geschichte: Man kann die Geschichte dieser Sportart nicht erzählen, ohne dabei auf Dirk Nowitzki zu sprechen zu kommen. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Teil von seinem Vermächtnis.