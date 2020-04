NBA: Kobe Bryant, Tim Duncan und Kevin Garnett werden in die Hall of Fame aufgenommen

Seitdem sie nominiert wurden, war es eigentlich keine Frage, dass Kobe Bryant, Tim Duncan und Kevin Garnett es in die Hall of Fame schaffen würden. Laut Shams Charania (The Athletic) sind die drei NBA-Legenden nun tatsächlich ausgewählt worden.

Bryant, der im Januar bei einem Helikopterabsturz tragisch ums Leben kam, Duncan und Garnett gehörten zu den prägenden Spielern ihrer Zeit, gewannen alle mindestens einen MVP-Award etliche All-NBA-Auszeichnungen.

Garnett gewann mit den Boston Celtics eine Meisterschaft, Duncan (San Antonio Spurs) und Bryant (Los Angeles Lakers) sogar jeweils fünf Ringe. Alle drei gehören zudem zu den Top 20 der Karriere-Scorer in der NBA.

Es ist also keine Überraschung, dass alle drei beim ersten Wahlgang als Hall-of-Famer bestätigt wurden. Informationen von Mark Berman (Fox 26) zufolge hat es jedoch auch Rudy Tomjanovich diesmal geschafft. Der zweimalige Meistercoach der Houston Rockets war zuvor mehrfach an der letzten Hürde gescheitert, diesmal ist wohl auch er an der Reihe.

NBA - Die Nominierten für die Hall-of-Fame-Klasse 2020: So viel Starpower wie noch nie?! © getty 1/24 Eine neue Hall of Fame-Klasse steht zur Wahl – und selten gab es dabei so viel Starpower auf einmal! Wer kann neben Kobe, KG und Duncan 2020 in die Ruhmeshalle einziehen? SPOX hat die Liste. © getty 2/24 Chauncey Billups (17,5 Punkte, 5,4 Assists in 17 Saisons; 5x All-Star, 3x All-NBA, 2x All-Defensive, Champion und Finals-MVP 2004 (Detroit Pistons)) © getty 3/24 Muggsy Bogues (7,7 Punkte, 7,6 Assists in 14 Saisons) © getty 4/24 Chris Bosh (19,2 Punkte, 8,5 Rebounds in 13 Saisons; 11x All-Star, 1x All-NBA, Champion 2012 und 2013 (Miami Heat)) © getty 5/24 Kobe Bryant (25 Punkte, 4,7 Assists in 20 Saisons; 18x All-Star, 15x All-NBA, 12x All-Defensive, 4x All-Star Game MVP, NBA MVP 2008, Finals-MVP 2009 und 2010, 5x Champion (Los Angeles Lakers)) © getty 6/24 Marcus Camby (9,5 Punkte, 9,8 Rebounds in 17 Saisons; 4x Block-Leader, 4x All-Defensive, Defensive Player of the Year 2007) © getty 7/24 Tim Duncan (19 Punkte, 10,8 Rebounds in 19 Saisons; 15x All-Star, 15x All-NBA, 15x All-Defensive, All-Star Game MVP 2000, NBA-MVP 2002 und 2003, 3x Finals-MVP, 5x Champion (San Antonio Spurs)) © getty 8/24 Mark Eaton (6 Punkte, 7,9 Rebounds in 11 Saisons; 4x Block-Leader, 1x All-Star, 5x All-Defensive, Defensive Player of the Year 1985 und 1989 (Utah Jazz)) © getty 9/24 Dale Ellis (15,7 Punkte in 17 Saisons; 1x All-Star, 1x All-NBA, Most Improved Player 1987) © getty 10/24 Michael Finley (15,7 Punkte, 4,4 Rebounds in 15 Saisons; 2x All-Star, Champion 2007 (San Antonio Spurs)) © getty 11/24 Kevin Garnett (17,8 Punkte, 10 Rebounds in 21 Saisons; 15x All-Star, 9x All-NBA, 12x All-Defensive, Defensive Player of the Year 2008, NBA-MVP 2004, Champion 2008 (Boston Celtics)) © getty 12/24 Richard Hamilton (17,1 Punkte in 14 Saisons; 3x All-Star, Champion 2004 (Detroit Pistons)) © getty 13/24 Tim Hardaway (17,7 Punkte, 8,2 Assists in 14 Saisons; 5x All-Star, 5x All-NBA) © getty 14/24 Mark Jackson (9,6 Punkte, 8 Assists in 17 Saisons; Assist-Leader 1997, 1x All-Star, Rookie of the Year 1988) © getty 15/24 Marques Johnson (20,1 Punkte, 7 Rebounds in 13 Saisons; 5x All-Star, 3x All-NBA) © getty 16/24 Shawn Marion (15,2 Punkte, 8,7 Rebounds in 16 Saisons; 4x All-Star, 2x All-NBA, Champion 2011 (Dallas Mavericks)) © getty 17/24 Ben Wallace (5,7 Punkte, 9,6 Rebounds, 2 Blocks in 16 Saisons; 4x All-Star, 5x All-NBA, 6x All-Defensive, 4x Defensive Player of the Year, Champion 2004 (Detroit Pistons)) © getty 18/24 Chris Webber (20,7 Punkte, 9,8 Rebounds in 15 Saisons; 5x All-Star, 5x All-NBA, Rookie of the Year 1994) © getty 19/24 Buck Williams (12,8 Punkte, 10 Rebounds in 17 Saisons; 3x All-Star, 1x All-NBA, 4x All-Defensive, Rookie of the Year 1982) © getty 20/24 Soweit zu den NBA-Spielern – dazu stehen auch einige prominente Coaches zur Wahl. Darunter George Karl (1175-824 in 27 Saisons als Head Coach, 80-105 in den Playoffs; NBA Coach of the Year 2003) … © getty 21/24 … und auch Rudy Tomjanovich (527-413 in 13 Saisons als Head Coach, 51-39 in den Playoffs; Champion 1994 und 1995 (Houston Rockets)) © getty 22/24 Bei den WNBA-Spielerinnen ist unter anderem Becky Hammon eine Kandidatin. Die heutige Assistenztrainerin bei den San Antonio Spurs wurde in 16 WNBA-Saisons 6x All-Star. © getty 23/24 Vom International Committee wurde unter anderem Toni Kukoc nominiert. Die Spinne von Split wurde nicht nur 3x NBA-Champion, sondern auch Weltmeister 1990 und Olympia-Zweiter 1988 und 1992 (Jugoslawien/Kroatien). © getty 24/24 Am 14. Februar werden die Finalisten und die einstimmig gewählten Spieler verkündet, am 4. April dann der gesamte Jahrgang. Ende August 2020 wird der neue Jahrgang dann in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Die offizielle Bekanntgabe des vollständigen neuen Jahrgangs der Naismith Basketball Hall of Fame wird am Samstag erfolgen.