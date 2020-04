NBA - Dennis Rodman: Seine Erfolge, seine Stationen bei den Bulls und Pistons und seine Skandale

Dennis Rodman war Zeit seiner Karriere eine der schillerndsten Figuren der NBA. Bei den Bad Boys Pistons und an der Seite von Michael Jordan bei den Chicago Bulls gewann er fünf Titel. Bekannt ist er zudem für seine zahlreichen Skandale abseits des Parketts.

Insgesamt 14 Saisons absolvierte Rodman in der besten Basketballliga der Welt, dabei lief er für die Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers und Dallas Mavericks auf. SPOX gibt einen Überblick über die Karriere des Exzentrikers.

Dennis Rodman: Seine Stationen als Spieler in der NBA

Rodman spielte in der NBA für insgesamt fünf Teams, bekannt wurde der heute 58-Jährige aber vor allem als Teil der "Bad Boys" bei der Detroit Pistons, und später als Mitspieler von Michael Jordan bei den Chicago Bulls. Rodman gewann mit den Pistons und Bulls insgesamt fünf NBA-Titel.

Der Power Forward gilt als einer der besten Rebounder und Verteidiger aller Zeiten, obwohl er mit lediglich 2,01 Meter Körpergröße eigentlich viel zu klein für seine Position war. Dafür konnte Rodman von Guard bis Center jede Position hervorragend verteidigen.

So überrascht es nicht, dass Rodman in seiner Karriere gleich zweimal zum Verteidiger des Jahres gewählt wurde. Außerdem wurde Rodman gleich achtmal in ein All-Defensive-Team gewählt. In sieben Saisons schnappte er sich zudem die Rebound-Krone.

Dennis Rodman: Seine Erfolge und Auszeichnungen

Erfolge und Auszeichnungen Jahr NBA-Champion 5x (1989 und 1990 mit den Pistons, 1996, 1997 und 1998 mit den Bulls) Defensive Player of the Year 2x (1990 und 1991) All-Star 2x (1990 und 1992) All-NBA-Team 2x (3rd Team 1992 und 3rd Team 1995) All-Defensive-Team 8x (1st Team 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996 und 2nd Teams 1994) Rebound-Champ 7x (von 1991/92 bis 1997/98)

© getty

Dennis Rodman: Seine Karriere im Überblick

Als Anerkennung für seine Erfolge im Trikot der Pistons und seinen Einfluss auf die Championship-Teams der Bad Boys wurde im Jahr 2011 Rodmans Trikot mit der Nr. 10 unter die Hallendecke in Detroit gezogen - eine der größten Ehren im US-Sport. Ein Jahr später wurde Rodman zudem in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

In seiner Karriere absolvierte "The Worm", der 1986 in der zweiten Runde als 27. Pick gedraftet wurde, insgesamt 911 Spiele, in denen er im Schnitt 7,3 Punkte, 13,1 Rebounds und 1,8 Assists bei 52,1 Prozent Trefferquote aus dem Feld auflegte. Seine erfolgreichsten Zeiten erlebte er in Detroit und Chicago, nur unterbrochen von einem zweijährigen Zwischenstopp bei den San Antonio Spurs.

Nach dem Threepeat mit den Bulls von 1996 bis 1998 verbrachte Rodman einen Teil der Lockout-Saison bei den Los Angeles Lakers. Im Februar 2000 ging es schließlich für ein kurzes, aber denkwürdiges Intermezzo zu den Dallas Mavericks.

Die Teams von Dennis Rodman im Überblick

Teams Saisons Spiele / Minuten pro Partie Punkte Rebounds Assists FG% Pistons 7 (1986 - 1993) 549 / 29,8 8,8 11,5 1,3 53,7 Spurs 2 (1993 - 1995) 128 / 35,6 5,6 17,1 2,2 55,1 Bulls 3 (1995 - 1998) 199 / 34,6 5,2 15,3 2,8 45,2 Lakers 1 (1998/99) 23 / 28,6 2,1 11,2 1,3 34,8 Mavs 1 (1999/2000) 12 / 32,4 2,8 14,3 1,2 38,7

Die Spitznamen von Dennis Rodman: The Worm

Rodman, der in New Jersey geboren wurde, aber in Dallas aufwuchs, ist in NBA-Kreisen bekannt als "The Worm", der Wurm. Laut eigener Aussage erhielt er den Spitznamen von seiner eigener Mutter, weil er sich beim Spielen am Flipperautomaten wie ein Wurm drehte und wendete, wie die L.A. Times einmal schrieb.

Als weitere Spitznamen von Rodman sind unter anderem Dennis the Menace, Psycho, Demolition Man oder Rodzilla bekannt.

Dennis Rodman als Wrestler: Tag-Team mit Hogan

Schon während seiner NBA-Karriere versuchte sich Rodman auch als Wrestler. So half der NBA-Star unter anderem Hulk Hogan dabei, seinen WCW-Titel im Schwergewicht zurückzuerobern.

Im Juli 1998 bildete er mit Hogan beim Bash at the Beach ein Tag-Team und stand dabei Diamond Dallas Page und Karl Malone, dem Power Forward der Utah Jazz, gegenüber. Malone und Rodman standen sich in den beiden Finals 1997 und 1998 bereits auf dem Basketball-Feld gegenüber. Im Ring errangen Rodman und Hogan letztlich den Sieg.

NBA - Dennis Rodmans Leben in Bildern: Sex-Orgien, Frauenkleider, Affären © getty 1/34 Wir dürfen vorstellen: Einer der besten Rebounder und Verteidiger aller Zeiten - und über viele Jahre mit Sicherheit die schillerndste Persönlichkeit des NBA-Zirkus: Dennis Rodman. © getty 2/34 SPOX blickt auf die schrille Karriere des Wurms zurück. Von seiner Zeit bei den Bad Boys Pistons, über den Threepeat mit den Bulls, bis hin zu seinen Skandalen abseits des Parketts. © getty 3/34 Ein Mann, der nicht nur auf dem Basketballfeld berühmt wurde, sondern bis heute ein höchst exzentrisches Privatleben führt. Zum Beispiel als fleischgewordener Tierschützer ... © getty 4/34 Schon in seinen Anfangsjahren in der NBA bei den Pistons verteidigte der 27. Pick von 1986 stets die Stars wie Larry Bird. Äußerlich sah er damals noch ganz ziemlich normal aus. © getty 5/34 Sieben Jahre spielte Rodman bei den Pistons und wurde gleich zweimal NBA-Champion mit Detroit. Seine Fähigkeiten als Rebounder und Defensivspezialist waren schon da einzigartig. Seine Nr.10 hängt in Detroit heute unter der Hallendecke. © imago images 6/34 Im Trikot der Pistons holte sich Rodman gleich zweimal den Award als Defensive Player of the Year (1990 und 1991) und brachte unter anderem die Bulls um Michael Jordan und Scottie Pippen regelmäßig zur Verzweiflung. © getty 7/34 Nach den Erfolgen in Detroit ging es nach Texas und mit seinen Titeln nahmen die Tätowierungen zu und die Frisuren wurden auffälliger. Ins beschauliche San Antonio passte der Bad Boy der Liga nicht wirklich, noch vor den Playoffs 1995 wurde er entlassen. © getty 8/34 Nebenbei wurde der NBA-Star auch immer wieder in prominenter weiblicher Begleitung gesichtet. So ging er nach einem Spiel gegen die Clippers gemeinsam mit Madonna heim. © getty 9/34 Die Affäre mit der Musikerin dominierte während seiner Zeit in San Antonio die Schlagzeilen. © getty 10/34 Kurzzeitig war Rodman sogar mit Carmen Electra verheiratet. Das Liebesglück hielt allerdings nur knapp fünf Monate. © getty 11/34 Auch Supermodel Cindy Crawford wurde herzlich in den Arm genommen, während der Körperschmuck in Rodmans Gesicht weiter zunahm. © getty 12/34 Nach zwei Jahren in Texas folgte der Wechsel zu den Chicago Bulls, wo Rodman Teil des bis heute wohl berühmtesten Teams aller Zeiten wurde. © getty 13/34 An der Seite von Michael Jordan holte er gleich dreimal in Folge die Championship und war dabei in jedem Jahr bester Rebounder der NBA. © getty 14/34 Wann immer es einen Loose Ball gab, Rodman war als Erster auf dem Boden und kämpfte um den Ball. © getty 15/34 In Chicago war der Exzentriker daher ein absoluter Publikumsliebling. Dabei trafen einige Kids wegen ihres Idols sogar leicht fragwürdige Entscheidungen. © getty 16/34 Und weil Rodman etliche Meisterschaften mit den Bulls einsammelte, durfte er schließlich auch mit Coach Phil Jackson und seinem Team ins Weiße Haus. © getty 17/34 Insgesamt gewann Rodman in seiner Karriere fünf Meisterschaften, drei mit den Bulls (96-98) und zwei mit den Pistons ('89, '90). © getty 18/34 Natürlich wurden die Titel feuchtfröhlich gefeiert, wobei Rodman schon zu dieser Zeit auch abseits des Feldes für viel Aufmerksamkeit sorgte. © getty 19/34 Unter dem Namen Impostor Sting versuchte sich Rodman im Wrestling ... © getty 20/34 ... und half Legende Hulk Hogan beim Bash at the Beach sogar, seinen WCW-Titel zurückzuerobern. © getty 21/34 Passend zum Lakers-Jersey, in das er 1999 für 23 Spiele schlüpfte, trug er sein Haar Gold. Karl Malone war einer seiner Lieblingsgegenspieler, den er für Chicago in den Finals '98 in Ketten legte. © getty 22/34 Bei den Dallas Mavericks versuchte er es 2000 noch einmal, doch auch an der Seite von Dirk Nowitzki lief es nicht mehr. Nach 12 Spielen wurde Rodman entlassen, es war sein letzter Stopp in der NBA. © getty 23/34 Insgesamt kann Rodman auf 14 Saisons in der Association zurückblicken. In 911 Spielen legte er im Schnitt 7,3 Punkte und 13,1 Rebounds auf, gleich siebenmal führte er die Liga bei den Abprallern pro Spiel an. © getty 24/34 Zum Glück hatte Rodman auch nach seiner NBA-Karriere genug zu tun: als Schauspieler, als Commissioner der Lingerie Football League und natürlich als Autor. © getty 25/34 So galt es auch, seine Unterstützung für die Tierschutzorganisation PETA fortzuführen. Mit freundlicher Unterstützung von Pamela Anderson. © getty 26/34 Aber auch der Rest der Frauenwelt war offenbar glücklich, dass Rodman endlich etwas mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens fand. © getty 27/34 Zu den Radio Music Adwards 2003 erschien er mit Schauspielerin Brade Roderick - und benahm sich wie zu Hause. © getty 28/34 Sein Körper war zu diesem Zeitpunkt bereits ist ein einziges Kunstwerk - kein Wunder also, dass Rodman auch auf Tattoo-Partys ein gern gesehener Gast war. © getty 29/34 Bei der Comedy-Veranstaltung "So you think you can roast" in seinem eigenen Club machte Rodman keinen Hehl aus seiner Bisexualität. © getty 30/34 Auch auf Modenschauen hatte Rodman immer seinen Spaß ... © getty 31/34 ... aber auch Frau Michelle (M.) hatte anscheinend etwas für die vorbeistolzierenden Damen übrig. Mit Michelle Moyer war Rodman übrigens knapp ein Jahr verheiratet. © getty 32/34 Auch basketballerisch hatte Rodman nochmals etwas zu bieten: Im Trikot der Long Beach Jam gab er im Alter von 43 Jahren nochmal ein Comeback und führte sein Team zur ABA-Meisterschaft. © getty 33/34 Nach mehreren Verhaftungen und einem Alkoholentzug wurde Rodman 2011 äußerst emotional in die Hall of Fame aufgenommen. Ex-Coach Phil Jackson war wieder mit dabei. © imago images 34/34 Rodmans neuestes Projekt: Seine freundschaftliche Beziehung mit Nordkoreas Diktakor Kim-Jong-Un, den er bereits fünfmal besuchte. Mal schauen, was uns in den nächsten Jahren sonst noch erwartet ...

Dennis Rodman als Schauspieler: Flop in Hollywood

Darüber hinaus hatte Rodman bereits 1996 bei MTV seine eigene Reality Show, "The Rodman World Tour". Dazu ergatterte Rodman auch einige Filmrollen. So spielte er im Action-Film "Double Team" an der Seite von Jean-Claude Van Damme und Mickey Rourke, 1999 bekam Rodman im Film "Simon Sez" sogar die Hauptrolle.

Beide Filme floppten jedoch, für "Double Team" wurde Rodman gleich dreimal mit der Goldenen Himbeere in den Kategorien Schlechtester neuer Star, Schlechtester Nebendarsteller und Schlechtestes Film-Duo (mit Van Damme) "ausgezeichnet."

Dennis Rodman: Nordkorea, Frauen, Skandale

Rodman stand über die Jahre immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit wegen seines exzentrischen Auftretens - beispielsweise trug er gerne mal Frauenkleider oder präsentierte seinen Körperschmuck - und dem ein oder anderen Skandal abseits des Parketts. Ihm wird eine Beziehung mit Madonna nachgesagt, zudem war er für ein paar Monate mit Modell und Schauspielerin Carmen Electra verheiratet.

Aus zweiter Ehe mit Michelle Moyer hat Rodman einen Sohn und eine Tochter, doch auch diese Ehe hielt nicht lange. Nach der Hochzeit 2003 reichte Moyer bereits 2004 die Scheidung ein. Zwar versuchte das Paar mehrere Male, die Ehe zu retten, doch 2012 wurde die Scheidung schließlich offiziell.

Mit dem Gesetz hatte Rodman immer mal wieder Schwierigkeiten. Im Dezember 1999 wurde die Polizei zu seinem Haus gerufen, nachdem ein Streit mit seiner damaligen Frau Carmen Electra eskaliert war. Gut einen Monat später wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Aufgrund anhaltender Alkoholprobleme begab sich Rodman mehrfach in Entzug.

2013 sorgte er erneut für mediales Aufsehen, da er sich in Nordamerika mit dem dortigen Machthaber Kim Jong-un traf. Insgesamt reiste er fünfmal nach Nordkorea, um seinen "Freund", wie er Kim Jong-un selbst bezeichnete, zu besuchen.