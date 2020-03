NBA News: Rudy Gobert gibt Coronavirus-Update - "Verlust von Geruch und Geschmackssinn"

Rudy Gobert von den Utah Jazz wurde als erster NBA-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Der Franzose hat nun via Twitter ein Update zu seiner Gesundheit gegeben.

"Nur um euch auf dem Laufenden zu halten, der Verlust von Geruch- und Geschmackssinn ist definitiv eins der Symptome", sagte Gobert, dessen positiver Test vor anderthalb Wochen zur Unterbrechung der NBA-Saison geführt hatte. "Ich konnte über die letzten vier Tage nichts riechen."

Zuvor hatte Gobert angegeben, sich den Umständen entsprechend gut zu fühlen. Der 27-Jährige stand zuletzt in der Kritik, weil er nur wenige Tage vor dem positiven Test bei einer Pressekonferenz alle Mikrofone und Diktiergeräte angefasst hatte.

In der Folge zeigte sich Gobert jedoch reumütig und sagte, er wünschte, er hätte das Virus von Beginn an ernst genommen. Auch sein Mitspieler Donovan Mitchell gehört zu den weiteren bestätigten Fällen in der NBA. Gobert hat seither bereits eine halbe Million Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.