NBA News - Patrick Beverley über LeBron James: "Überhaupt nicht schwer" zu verteidigen

Die Los Angeles Lakers verließen das dritte Stadtduell der Saison mit den L.A. Clippers erstmals als Sieger. Patrick Beverley erkannte die starke Leistung des Gegners an, ein Sonderlob an LeBron James wollte er jedoch nicht verteilen.

"Wir müssen das anerkennen", sagte Beverley nach der 103:112-Niederlage. "Sie haben es persönlich genommen ... aber es ist ein Spiel. Natürlich ist es hier in Los Angeles nicht leicht, mit der Niederlage umzugehen, aber wir müssen das in der Dusche runterspülen und besser werden, und das werden wir."

Der Point Guard wurde darauf angesprochen, wie schwer es gewesen sei, den starken LeBron James, der 12 seiner 28 Punkte im letzten Viertel erzielte, zu verteidigen, unterbrach dabei jedoch mehrfach die Reporter: "Keine Herausforderung", sagte Beverley mehrfach. Es sei "überhaupt nicht schwer", den viermaligen MVP zu verteidigen.

Die Clippers verloren dabei am Sonntagabend zum ersten Mal in dieser Saison mit ihrem kompletten Kader, zuvor hatten sie in diesem Szenario alle zehn Spiele für sich entschieden. Auch die Lakers hatten sie zuvor in beiden Aufeinandertreffen besiegt, erst zum Saisonauftakt und dann am Christmas Day.

Beverley bekundete, die Lakers hätten mit "deutlich mehr Saft" gespielt und die Partie verdient gewonnen. Ein Rückschlag für sein eigenes Team sei die Niederlage jedoch nicht, sofern man daraus lerne.