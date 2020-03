NBA-News: Clippers-Besitzer Steve Ballmer steht offenbar vor Kauf des Forums - Durchbruch für neue Arena?

Steve Ballmer, der Besitzer der L.A. Clippers, befindet sich offenbar in "fortgeschrittenen Gesprächen", um The Forum in Inglewood der Madison Square Garden Company abzukaufen. Für die Clippers wäre dies ein großer Schritt in der Hoffnung auf eine neue, eigene Arena in der Stadt der Engel.

Das berichtet Kevin Arnowitz von ESPN, auch Andrew Greif von der L.A. Times bestätigt die Meldung. Die Clippers wollten die Nachricht in einem offiziellen Statement weder bestätigen noch dementieren. Die Franchise arbeite weiter daran, eine hochmoderne 18.000-Plätze-Arena in Inglewood zu bauen und befinde sich in Gesprächen mit der Stadt, heißt es nur.

Die Clippers verfolgen schon seit der Übernahme der Franchise von Ballmer den Plan, aus dem Staples Center, das sich das Team derzeit mit den Los Angeles Lakers teilt, auszuziehen und eine neue, eigene Arena zu bauen. Die neue Heimspielstätte der Clippers soll in Inglewood entstehen, ganz in der Nähe des neuen NFL-Stadions der L.A. Rams und eben des Forums.

Allerdings wehrte sich die Madison Square Garden Company, der neben dem Forum auch die New York Knicks gehört, gegen die Pläne von Ballmer. Laut MSG gab es offenbar ein Abkommen mit der Stadt Inglewood, dass in der Nähe der von 1965 bis 1967 erbauten Arena keine Wettbewerber bauen dürfen. Seit etwa zwei Jahren streiten sich die Parteien nun bereits vor Gericht.

Mit dem Kauf des Forums könnte Ballmer das Problem nun lösen. Das Forum soll laut ESPN weiter Veranstaltungen beheimaten, bis die neue Clippers-Arena fertig ist, möglicherweise auch noch länger. Von 1967 bis zur Eröffnung des Staples Centers 1999 trugen die Lakers und unter anderem auch das NHL-Team die L.A. Kings ihre Heimspiele im Forum aus.