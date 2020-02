Gedenkfeier für Kobe und Gianna Bryant im Staples Center: "Er war der MVP der Väter von Mädchen"

In einer emotionalen Gedenkfeier hat die Basketball-Welt Abschied von NBA-Superstar Kobe Bryant, seiner 13 Jahre alten Tochter Gianna und den weiteren sieben Todesopfern des fatalen Hubschrauberunglücks vom 26. Januar genommen. Vor rund 20.000 Menschen im Staples Center in Los Angeles feierten Bryants Witwe Vanessa und zahlreiche Weggefährten die Leben der Verstorbenen. Zudem kam heraus, dass Bryants Frau die Helikopterfirma verklagt.

"Kobe war der MVP unter den Vätern", erklärte Vanessa Bryant in ihrer Rede, während der die 37-Jährige immer wieder mit den Tränen kämpfte: "Es ist ein Verlust, den ich immer noch nicht verstehe. Babe, pass auf Gigi auf! Ruht in Frieden und habt Spaß im Himmel." Umgeben war sie bei ihrer Ansprache von 33.643 Rosen - eine für jeden Punkt, den Kobe Bryant in der NBA erzielt hat.

Vanessa beschrieb ihren verstorbenen Ehemann als Berühmtheit und Basketball-Legende für die Welt des öffentlichen Lebens, für sie sei er aber ihr bester Freund und Beschützer gewesen. Kobe sei ein liebevoller Ehemann und hingebungsvoller Vater mit einem zärtlichen Herzen gewesen.

Die Witwe gab zudem an, dass Kobe und sie vorhatten, ihr Ehegelübde zu erneuern und gemeinsam die Welt zu bereisen. Sie wollten eines Tages die "coolen Großeltern" werden, wenn ihre Kinder eigene Kinder haben sollten.

Unter Tränen sagte Vanessa über ihre Tochter Gianna: "Ihr Lächeln war wie Sonnenschein und nahm ihr ganzes Gesicht ein. Kobe sagte immer, sie sei wie ich. Sie hatte mein Feuer, meine Persönlichkeit und meinen Sarkasmus. Im Inneren war sie zärtlich und liebevoll. Sie hatte das beste Lachen. Es war ansteckend. Es war rein und aufrichtig."

Kobe Bryant gestorben: So trauert die Welt um die Black Mamba © getty 1/28 Am 26. Januar 2020 kamen NBA-Legende Kobe Bryant und seine Tochter Gianna bei einem Helikopter-Absturz tragisch ums Leben. Weltweit kam es daraufhin zu Trauerbekundungen. Die Bilder. © getty 2/28 Vor dem Staples Center, der Heimspielstätte der Los Angeles Lakers, versammelten sich hunderte Menschen, um gemeinsam zu trauern. © getty 3/28 Die Andacht hielt bis in den späten Abend hinein an, die Ansammlung an Menschen fand kaum ein Ende. © getty 4/28 Den Fans stand der Schock über die Nachricht von Bryants Tod ins Gesicht geschrieben. © getty 5/28 Im Nu bildete sich eine Art Schrein mit Kerzen und Fan-Utensilien, um Bryant zu gedenken. © getty 6/28 Kobes alte High School, die Lower Merion High School in Philadelphia, erwies ihrem einstigen Schützling die letzte Ehre. © getty 7/28 Die 5th Avenue/Bryant Park Station in New York City wurde kurzerhand in Kobe Bryant Park umbennant. © getty 8/28 Mamba Forever. © getty 9/28 Auch das legendäre Kobe-Graffiti in L.A. zog viele Trauernde an. © getty 10/28 Ein Fan zündet eine Kerze für den Verstorbenen an, im Hintergrund ist das Kobe-Bryant-Mural in Downtown Los Angeles zu sehen. © getty 11/28 Die Sporthalle in Kobes alter High School, die vor Jahren schon nach ihm benannt wurde, ist derzeit ein Ort der Trauer und des Gedenkens. © getty 12/28 Die Liebe für die zu früh gegangene Legende kennt keine Ländergrenzen. Hier gedenken die Spieler aus der indischen Stadt Gurgaon Bryant. © getty 13/28 Der indische Künstler Sudarsan Pattnaik gedenkt Kobe am Puri Beach auf eine ganz besondere Weise. © getty 14/28 Fans am "House of Kobe", einer Sporthalle, die Manila zu Ehren von Kobes Besuch auf den Philippinen im Jahr 2016 erbaute. © getty 15/28 Ein Fan trauert an einer spontan errichtenen Mahnwache um Bryant und dessen Tochter. © imago images 16/28 Auch an der Harbor Day School wurden Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. Hier ging Bryants Tochter Gianna, die ebenfalls verunglückte, zur Schule. © imago images 17/28 Eine ältere Dame legt einen Strauß Blumen ab, sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten. © imago images 18/28 Schüler und Schülerinnen schrieben Abschiedsbriefe, adressiert an Kobe, Mitschülerin Gianna und die Basketball-Lehrerin der Schule, Christina Mauser. Auch sie kam bei dem Absturz ums Leben. "3 Engel" ist auf einem Brief zu lesen. © getty 19/28 Auch bei den Australian Open flossen Tränen. © getty 20/28 Der Australier Nick Kyrgios erschien zum Warm-Up vor dem Achtelfinal-Duell mit Rafael Nadal im Kobe-Trikot. © getty 21/28 Nadal - mit Lakers-Kappe - gewann das Spiel in vier Sätzen, freuen konnte er sich nicht recht. "Er wollte immer mehr, er wollte immer sein Niveau erhöhen. Er war eine Inspiration für die Welt des Sports und für viele Kinder", sagte er über Bryant. © getty 22/28 Wie viele NBA-Spieler zollten auch die beiden US-Amerikanerinnen Cori Gauff und Catherine McNally Tribut, indem sie kleine Botschaften auf ihre Schuhe schrieben. © getty 23/28 Bryant war für viele NBA-Spieler ein Vorbild. Hier ehrte beispielsweise Jaxson Hayes von den New Orleans Pelicans die Lakers-Legende, der den Schriftzug "Mamba Mentality" auf seinem Schuh anbrachte. © getty 24/28 Sein Pelicans-Teamkollege Frank Jackson verzierte seinen Schuh mit den beiden berühmten Bryant-Nummern und der Abkürzung GOAT - greatest of all time. © getty 25/28 Trae Young lief in den ersten Sekunden des Spiels der Hawks gegen die Wizards in einem Trikot mit Bryants Nummer 8 auf. © getty 26/28 Beide Teams ließen den Ball in den ersten beiden Possessions ruhen. In Gedenken an Bryant, der in seiner Karriere sowohl die Nummer 8 als auch die Nummer 24 trug, ließen die Teams die 24-Sekunden-Shotclock herunterlaufen. © getty 27/28 Auch bei den im Staples Center ausgetragenen Grammy Awards war Kobe allgegenwärtig. Sängerin Alicia Keys hielt eine bewegende Rede zu Ehren von Bryant. © getty 28/28 Die gesamte Grammy-Show über waren Bryants Trikots mit den Nummern 8 und 24 ausgeleuchtet. Aufgrund seiner grandiosen Karriere vergeben die Lakers die Trikotnummern nicht mehr.

Vanessa Bryant verklagt Helikopterfirma

Zudem kam heraus, dass die Witwe von Kobe Bryant die Helikopterfirma verklagt. Bryant, seine Tochter und sieben weitere Personen wurden Ende Januar bei einem Hubschrauberabsturz bei nebligem Wetter getötet.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus der Klageschrift zitiert, habe der Pilot fahrlässig und leichtsinnig gehandelt. Bryants Tod sei daher eine direkte Folge des Fehlverhaltens des ebenfalls gestorbenen Piloten. Die Klage gegen Island Express Helicopters und die Island Express Holding Corp. fordert nicht näher bezeichnete Entschädigungs- und Schadensersatzleistungen.

Unter den tausenden Menschen, die an der öffentlichen Gedenkveranstaltung teilnahmen, befanden sich viele NBA-Größen aus Vergangenheit und Gegenwart. Bryant sei "wie ein kleiner Bruder" für ihn gewesen, sagte Bryants Idol Michael "Air" Jordan mit tränenüberströmtem Gesicht: "Seit ich ihn kannte, wollte ich der beste große Bruder sein, der ich sein konnte." Bryant sei "ein Teil von mir" geworden, erklärte der sechsmalige NBA-Champion weiter: "Als er starb, ist auch ein Teil von mir gestorben."

Shaq: "Mamba, du wurdest uns zu früh genommen"

Bryants langjähriger Mitspieler Shaquille O'Neal würdigte seinen kongenialen Partner: "Mamba, du wurdest uns zu früh genommen." Center O'Neal erinnerte an das "komplexe Verhältnis" der beiden Alphatiere und zog einen Vergleich zu den Beatles: "Die Rivalität zwischen John Lennon und Paul McCarthy hat zur womöglich großartigsten Musik aller Zeiten geführt. Kobe und ich haben uns zum womöglich besten Basketball aller Zeiten getrieben."

Dem rund zweieinhalbstündigen Festakt im Staples Center, in dem Bryant mit den Los Angeles Lakers in seinen 20 NBA-Jahren von 1996 bis 2016 fünf Meisterschaften gefeiert hatte, wohnten unter anderem noch die Basketball-Legenden Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und Bill Russell bei. Die US-Sängerin Beyonce gab mit zwei Songs den Startschuss für das Memorial mit dem Titel "A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant".

Der Termin 24. Februar war nicht zufällig gewählt. Kobe Bryant, der 41 Jahre alt wurde, trug viele Jahre seiner Karriere die Rückennummer 24. Die als großes Talent geltende Gianna spielte mit der Nummer 2. Vater und Tochter wurden bereits am 7. Februar im engsten Kreis beigesetzt.

Die Teilnehmer an der Gedenkfeier erhielten ein 24-seitiges Programmheft mit Bildern von Bryant und seiner Familie sowie eine Anstecknadel und ein schwarzes T-Shirt mit Bildern von Kobe und seiner Tochter auf der Rückseite. Die Karten kosteten regulär bis zu 224 Dollar.