NBA-News: LeBron James von den Los Angeles Lakers wird von der AP zum Top Male Athlete der Dekade ernannt

Die Associated Press hat LeBron James als Top Male Athlete der Dekade ausgezeichnet. Der Forward der Los Angeles Lakers hat sich unter anderem gegen NFL-Star Tom Brady von den New England Patriots und Sprint-Star Usain Bolt durgesetzt.

Wie die US-amerikanische Nachrichtenagentur am Sonntag mitteilte, hat sich LeBron in der Wahl unter AP-Journalisten mit einem deutlichen Vorsprung vor Brady (Platz zwei) und Bolt (Platz drei) durchgesetzt. Fußball-Star Lionel Messi landete auf dem vierten Rang, US-Schwimmer Michael Phelps auf Platz fünf.

In den vergangenen zehn Jahren hat kein NBA-Spieler mehr Punkte in der regulären Saison und den Playoffs erzielt als James. Mit den Miami Heat und Cleveland Cavaliers stand der 35-Jährige vor seinem Wechsel zu den Lakers acht Mal in Folge in den Finals, zudem wurde er in den 2010ern dreimal als MVP sowie ebenfalls dreimal als Finals-MVP ausgezeichnet.

"Mit weiteren zehn Jahren des Lernens und der Widrigkeiten ... jede kluge Person, die weiter wachsen will, würde aus diesen Erfahrungen lernen. Vor einer Dekade bin ich gerade erst 25 geworden. Jetzt bin ich 35, bin in einer besseren Situation in meinem Leben und habe ein besseres Verständnis, was ich in meinem Leben möchte", sagte der King.

LeBron begann die Dekade auf Platz 124 der All-Time-Scoring-Liste, mittlerweile hat er sich auf den vierten Rang vorgearbeitet (33.334 Punkte) und wird aller Voraussicht nach schon bald Kobe Bryant (33.643) auf Platz drei kassieren. Auch der All-Time-Scoring-Leader Kareem Abdul-Jabbar (38.387) ist theoretisch noch in Reichweite.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht sehe", sagte LeBron angesprochen auf den potenziellen Meilenstein. Allerdings möchte er sich nicht an Rechenspielchen beteiligen, wann er die Marke von Kareem knacken könnte. "Ich lass es einfach auf mich zukommen. Was auch immer passiert, wird passieren. Aber ja, ich sehe es."

Als Top Male Athlet der Dekade tritt LBJ einer namhaften Liste bei, auf der auch die Namen von Tiger Woods, Wayne Gretzky und Arnold Palmer zu finden sind. Neben LeBron wurde bereits am Samstag Serena Williams zum AP Top Female Athlete der 2010er ernannt.