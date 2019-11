NBA-News: D’Angelo Russell hat sich vor allem aufgrund des Wetters gegen die Timberwolves entschieden

D'Angelo Russell schloss sich im Sommer den Golden State Warriors an. Neben der Möglichkeit, an der Seite von Stephen Curry zu spielen, war auch das Wetter einer der Hauptgründe dafür, dass sich ein Wechsel zu den Minnesota Timberwolves zerschlug.

"Es wäre großartig gewesen (für die Timberwolves zu spielen, Anm. d. Red.). Ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht. Aber dann kam die Möglichkeit zu den Warriors zu gehen. Das Wetter ist dort viel besser, das hat bei der Entscheidung geholfen", sagte Russell Chris Hine vom Minneapolis Star Tribune.

Das Wetter habe "definitiv" eine Rolle gespielt. "Mein erster Winter in New York war hart. Es war also ein großer Bestandteil meines Plans, an einen Ort zu kommen, an dem es wieder warm ist", ergänzte der Guard, der mit dem 2. Pick im 2015er-Draft von den Los Angeles Lakers gezogen wurde und dort die ersten beiden Jahre seiner NBA-Laufbahn verbrachte.

NBA - Die meisten Punkte in maximal 20 Minuten: Paul George als effizienter Zeitarbeiter © getty 1/21 37 Punkte in gut 20 Minuten erzielte Paul George in der Nacht auf Sonntag gegen die Atlanta Hawks. Solch eine Ausbeute gab es noch nie. SPOX zeigt, wer ansonsten noch in so wenig Zeit fleißig Punkte sammelte. © getty 2/21 Platz 20: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 27 Punkte (9/12 FG) in 20 Minuten am 20. Dezember 2015 gegen die Denver Nuggets. © getty 3/21 Platz 19: Jack Twyman (Cincinnati Royals) - 27 Punkte (9/17 FG) in 19 Minuten am 3. März 1963 gegen die San Francisco Warriors. © getty 4/21 Platz 18: Marcus Williams (New Jersey Nets) - 27 Punkte (11/17 FG) in 19 Minuten am 24. November 2006 gegen die Phoenix Suns. © getty 5/21 Platz 17: Xavier McDaniel (Seattle SuperSonics) - 27 Punkte (12/15 FG) in 19 Minuten am 2. Dezember 1988 gegen die L.A. Clippers. © getty 6/21 Platz 16: J.R. Smith (Cleveland Cavaliers) - 27 Punkte (10/12 FG) in 19 Minuten am 8. Januar 2016 gegen die Minnesota Timberwolves. © getty 7/21 Platz 15: Terry Tyler (Detroit Pistons) - 27 Punkte (11/13 FG) in 19 Minuten am 11. Januar 1985 gegen die Indiana Pacers. © getty 8/21 Platz 14: Dolph Schayes (Syracuse Nationals) - 28 Punkte (9/29 FG) in 20 Minuten am 8. Februar 1961 gegen die Boston Celtics. © getty 9/21 Platz 13: Norm Van Lier (Chicago Bulls) - 28 Punkte (13/21 FG) in 20 Minuten am 10. März 1973 gegen die Baltimore Bullets. © getty 10/21 Platz 12: Rick Barry (Golden State Warriors) - 28 Punkte (13/20 FG) in 20 Minuten am 19. März 1977 gegen die Indiana Pacers. © getty 11/21 Platz 11: Eddie House (Boston Celtics) - 28 Punkte (10/13 FG) in 20 Minuten am 28. Januar 2009 gegen die Sacramento Kings. © getty 12/21 Platz 10: Sam Jones (Boston Celtics) - 28 Punkte (13/18 FG) in 18 Minuten am 27. Januar 1967 gegen die Detroit Pistons. © getty 13/21 Platz 9: Kiki Vandeweghe (Denver Nuggets) - 28 Punkte (11/21 FG) in 12 Minuten am 22. Dezember 1982 gegen die Kansas City Kings. © getty 14/21 Platz 8: Andrew Toney (Philadelphia 76ers) - 29 Punkte (11/18 FG) in 20 Minuten am 27. Februar 1982 gegen die Denver Nuggets. © getty 15/21 Platz 7: Michael Redd (Milwaukee Bucks) - 29 Punkte (10/14 FG) in 20 Minuten am 20. Februar 2002 gegen die Houston Rockets. © getty 16/21 Platz 6: John Drew (Atlanta Hawks) - 29 Punkte (8/16 FG) in 19 Minuten am 18. November 1981 gegen die Phoenix Suns. © getty 17/21 Platz 5: Len Chappell (Detroit Pistons) - 30 Punkte (13/15 FG) in 20 Minuten am 18. Dezember 1967 gegen die Seattle SuperSonics. © getty 18/21 Platz 4: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) - 30 Punkte (10/13 FG) in 19 Minuten am 18. Dezember 2014 gegen die Golden State Warriors. © getty 19/21 Platz 3: Joe Ellis (San Francisco Warriors) - 32 Punkte (15/19 FG) in 20 Minuten am 21. Januar 1968 gegen die Seattle SuperSonics. © getty 20/21 Platz 2: Kiki Vandeweghe (Portland Trail Blazers) - 36 Punkte (10/14 FG) in 20 Minuten am 15. April 1988 gegen die Golden State Warriors. © getty 21/21 Platz 1: Paul George (L.A. Clippers) - 37 Punkte (10/17 FG) in 20 Minuten am 16. November 2019 gegen die Atlanta Hawks.

Russell legt für Warriors die besten Zahlen seiner Karriere auf

Nachdem Russell in der Saison 2018/19 für die Brooklyn Nets 21,1 Punkte und 7 Assists auflegte und erstmals zum All-Star gewählt wurde, wurde der 23-Jährige am 7. Juli 2019 im Gegenzug für Kevin Durant per Sign-and-Trade zu den Warriors geschickt.

Für das Schlusslicht der Western Conference (2-12) konnte Russell seine Vorjahreszahlen nochmal verbessern und kommt in bisher zehn Spielen auf 24,3 Punkte und 6,7 Assists bei der besten Feldwurfquote seiner Karriere (45,5 Prozent). Bei der Overtime-Niederlage gegen die Timberwolves Anfang November gelang ihm mit 52 Punkten ein neues Career High.