NBA-News: Brooklyn Nets befürchten wohl langfristigen Ausfall von Caris LeVert

Die Brooklyn Nets müssen wohl für mehrere Wochen auf Caris LeVert verzichten. Dieser wird aufgrund einer Daumenverletzung einen Spezialisten aufsuchen und anschließend das weitere Vorgehen festlegen. Die Nets haben bereits mit einer Neuverpflichtung auf die Personalnot auf dem Flügel reagiert.

Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, befürchten die Nets eine Bänderverletzung im rechten Daumen, die eine mehrwöchige Pause nach sich ziehen könnte. Nachdem der Wing am 10. November bei den Phoenix Suns noch 26 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, verpasste er das folgende Spiel gegen die Jazz.

Das 25-Jährige unterschrieb im Sommer eine Verträgsverlängerung über drei Jahre, die ihm 52,5 Millionen Dollar einbringt. LeVert wurde im 2016er-Draft mit dem 20. Pick von den Indiana Pacers ausgewählt und später zu den Nets getradet. Aufgrund von mehreren Verletzungen - unter anderem einer schweren Sprunggelenksverletzung - verpasste er in seiner Karriere bereits 79 Spiele.

Mit 16,8 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists in 31,6 Minuten ist LeVert gut in die aktuelle Saison gestartet (9 Spiele) und versenkten einen Karrierebestwert von 36,1 Prozent seiner Dreier. Die Tatsache, dass Brooklyn mit Iman Shumpert bereits einen erfahrenen Flügelspieler verpflichtet hat, spricht dafür, dass die New Yorker vorerst Ersatz auf LeVerts Position benötigen.