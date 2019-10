NBA - Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: Kyle Kuzma unterschreibt bei Puma

Kyle Kuzma hat einen neuen Ausrüster, der Forward wechselt von Nike zu Puma. Danny Green glaubt derweil, dass er perfekt in das Team von LeBron James und Anthony Davis passt.

Lakers: Kyle Kuzma unterschreibt bei Puma

Zahltag für Kyle Kuzma. Der Forward der Los Angeles Lakers hat wohl einen Vertrag über fünf Jahre mit Puma unterschrieben, wie Shams Charania von The Athletic berichtet. Damit ist auch klar, dass Nike das Angebot des deutschen Ausrüsters nicht mitgeht.

Das Unternehmen aus Franken zeigte sich zuletzt sehr aggressiv auf dem Schuhmarkt und verpflichtete bereits in der vergangenen Saison mit Deandre Ayton und Marvin Bagley zwei hoffnungsvolle Youngster. Auch R.J. Barrett, Terry Rozier, Rudy Gay oder Kevin Knox stehen inzwischen bei Puma unter Vertrag.

Lakers: Green über Zusammenspiel mit LeBron James und Anthony Davis

Neben Anthony Davis wird in der kommenden Saison noch ein weiterer Neuzugang in der Starting Five stehen und das ist Danny Green, der mit den Toronto Raptors zuletzt Champion wurde. Der Shooting Guard, der in den kommenden beiden Jahren insgesamt 30 Millionen Dollar kassieren wird, glaubt, dass er sehr gut zum Star-Duo um LeBron James und Davis passt.

"Sie sind Superstars, attackieren den Korb und können auch ansonsten alles", schwärmte Green. "Viele Teams werden doppeln und wenn du dann Schützen hast, ist es schwerer das zu machen." Genau diese Aufgabe wird Green zukommen, der sich selbst als klassischen 3-and-D-Spieler in diesem Team ansieht. "Ich soll das Feld breit machen, Defense spielen, um unseren Stars das Leben leichter zu machen."

Green warf in der vergangenen Saison für Raptors so gut wie nie zuvor und traf 45,5 Prozent seiner Dreier. Insgesamt legte Green 10,3 Punkte im Schnitt in 27,7 Minuten pro Partie auf.