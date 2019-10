NBA: Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets heute live im TV und Livestream

Die NBA Global Games machen Halt in China: Die Los Angeles Lakers treffen am heutigen Donnerstag in Shanghai auf die Brooklyn Nets. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen den Lakers und Nets ist für den heutigen Donnerstag, den 10. Oktober 2019, um 13.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Austragungsort ist die Mercedes-Benz-Arena in Shanghai, China.

Im Rahmen der Global Games absolvieren die beiden Teams am kommenden Samstag, den 12. Oktober, ein weiteres Spiel in China, dann sind die Lakers und Nets in Shenzhen zu Gast. Zudem kommt es ebenfalls heute zum Duell zwischen den Houston Rockets und Toronto Raptors in Japan.

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets heute live im TV und Livestream

Der Sportstreaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte ausgewählter Preseason-Spiele gesichert, auch die Partie zwischen den Lakers und Nets wird live und exklusiv gezeigt. Los geht es pünktlich zum Tip-Off um 13.30 Uhr, am Mikrofon ist für Euch folgendes Gespann:

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Alex Vogel

Nach der Preseason geht es auf DAZN selbstverständlich mit der regulären Saison weiter. Das "Netflix des Sports" zeigt über 200 NBA-Partien der Saison 2019/20 - inklusive Playoffs. Zudem könnt Ihr auf DAZN Spiele der anderen Top-US-Sportligen wie NFL, MLB und NHL sehen und auch für Fußball-Fans bietet der Streaming-Dienst ein umfangreiches Programm.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Partie mit dem NBA League Pass zu verfolgen. Dort könnt Ihr alle Spiele der Preseason schauen und werdet auch in der regulären Saison mit allen Partien versorgt.

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets: Angst vor Absage

Nach dem Pro-Hongkong-Tweet von Rockets-GM Daryl Morey geht die Krise zwischen der NBA und China weiter. Zuletzt wurde ein NBA Cares Event der Lakers in Shanghai abgesagt, zwischenzeitlich schien sogar fraglich, ob die Partie gegen die Nets überhaupt stattfindet - auf einem Video von ESPN-Reporterin Rachel Nichols war zu sehen, wie Arbeiter einen Werbebanner für die Partie an einer Hausfassade abnahmen.

NBA: Der Saisonauftakt der Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers dürfen direkt zum Saisonauftakt der regulären Saison ihr erstes Spielt der neuen Spielzeit bestreiten. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober kommt es zum Kracher zwischen den Lakers um LeBron und AD und den Clippers, die mit Kawhi Leonard und Paul George im Sommer ordentlich aufgerüstet haben. Hier der erste NBA-Spieltag im Überblick: