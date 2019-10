NBA: Houston Rockets schlagen Oklahoma City Thunder trotz starkem Dennis Schröder

Die Houston Rockets haben sich knapp mit 116:112 (BOXSCORE) gegen die Oklahoma City Thunder durchgesetzt. In erster Linie verderben James Harden und Russell Westbrook die Rückkehr von Chris Paul nach Texas - die gute Leistung von Dennis Schröder von der Bank reicht OKC nicht.

Houston Rockets (2-1) - Oklahoma City Thunder (1-3) 116:112 (BOXSCORE)

Zum ersten Mal in dieser Saison knackte James Harden gegen die Thunder die 40-Punkte-Marke, in seiner Karriere war es bereits das 86. Spiel mit solch einer Punkteausbeute. Doch auch an diesem Abend lief nicht alles rund beim 30-Jährigen.

The Beard hatte erneut große Probleme mit seinem Distanzwurf, von seinen 14 Versuchen von Downtown landeten gerade einmal 3 im Korb. Insgesamt traf Harden 8 von 21 aus dem Feld, fand aaber auch häufig den Weg an die Freiwurflinie (21/22 FT). So avancierte er zwar zum Topscorer der Partie, doch auch Russell Westbrook legte einen starken Auftritt hin.

Gegen sein Ex-Team schrammte der Point Guard nur knapp an einem Triple-Double vorbei (21 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists, +19), gerade in der engen Schlussphase war Westbrook mit einigen guten Aktionen aber zur Stelle. Unterstützung bekam das Duo von P.J. Tucker (17 und 9 Rebounds) und Clint Capela (15 und 7).

Auf der Gegenseite nutze den Thunder letztlich auch die guten Leistungen von Dennis Schröder und Shai Gilgeous-Alexander nichts. Während der Deutsche mit 22 Punkten (8/13 FG, 4/8 Dreier, aber nur 4 Zähler in Halbzeit zwei), 7 Assists sowie 5 Brettern die starke Bank anführte, erzielt SGA ebenfalls 22 Punkte. Chris Paul (15, 6 Turnover) erwischte dagegen nicht seinen besten Abend.

NBA-Ranking: Das sind die Topverdiener 2019/20 auf jeder Position © getty 1/31 Kurz vor dem Start der neuen Saison lohnt ein Blick auf die Gehaltsstruktur in der NBA. Auf welcher Position verdient ein Spieler im Schnitt das meiste Geld. Und wer ist der Topverdiener unter den Guards und Forwards? SPOX zeigt den Überblick. © getty 2/31 POINT GUARDS - Platz 5: Kyle Lowry (33 Jahre alt, Toronto Raptors) - 33,3 Mio. Dollar © getty 3/31 Platz 4: John Wall (29, Washington Wizards) - 38,2 Mio. Dollar © getty 4/31 Platz 2: Russell Westbrook (30, Houston Rockets) - 38,5 Mio. Dollar © getty 5/31 Platz 2: Chris Paul (34, Oklahoma City Thunder) - 38,5 Mio. Dollar © getty 6/31 Platz 1: Stephen Curry (31, Golden State Warriors) - 40,2 Mio. Dollar © getty 7/31 SHOOTING GUARDS - Platz 5: C.J. McCollum (28, Portland Trail Blazers) - 27,6 Mio. Dollar © getty 8/31 Platz 4: DeMar DeRozan (30, San Antonio Spurs) - 28,7 Mio. Dollar © getty 9/31 Platz 2: Jimmy Butler (30, Miami Heat) - 32,7 Mio. Dollar © getty 10/31 Platz 2: Klay Thompson (29, Golden State Warriors) - 32,7 Mio. Dollar © getty 11/31 Platz 1: James Harden (30, Houston Rockets) - 38,2 Mio. Dollar © getty 12/31 SMALL FORWARDS - Platz 4: Kawhi Leonard (28, L.A. Clippers) - 32,7 Mio. Dollar © getty 13/31 Platz 4: Tobias Harris (27, Philadelphia 76ers) - 32,7 Mio. Dollar © getty 14/31 Platz 3: Paul George (29, L.A. Clippers) - 33 Mio. Dollar © getty 15/31 Platz 2: Kevin Durant (31, Brooklyn Nets) - 37,2 Mio. Dollar © getty 16/31 Platz 1: LeBron James (34, Los Angeles Lakers) - 37,4 Mio. Dollar © getty 17/31 POWER FORWARD - Platz 5: LaMarcus Aldridge (34, San Antonio Spurs) - 26 Mio. Dollar © getty 18/31 Platz 4: Anthony Davis (26, Los Angeles Lakers) - 27,1 Mio. Dollar © getty 19/31 Platz 3: Kristaps Porzingis (24, Dallas Mavericks) - 27,3 Mio. Dollar © getty 20/31 Platz 2: Paul Millsap (34, Denver Nuggets) - 30 Mio. Dollar © getty 21/31 Platz 1: Blake Griffin (30, Detroit Pistons) - 34,2 Mio. Dollar © getty 22/31 CENTER - Platz 5: Karl-Anthony Towns (23, Minnesota Timberwolves) - 27,3 Mio. Dollar © getty 23/31 Platz 4: Joel Embiid (25, Philadelphia 76ers) - 27,5 Mio. Dollar © getty 24/31 Platz 2: Al Horford (33, Philadelphia 76ers) - 28 Mio. Dollar © getty 25/31 Platz 2: Nikola Vucevic (28, Orlando Magic) - 28 Mio. Dollar © getty 26/31 Platz 1: Kevin Love (31, Cleveland Cavaliers) - 28,9 Mio. Dollar © getty 27/31 Bleibt nur noch die Frage, auf welcher Position die Spieler im Schnitt am besten verdienen? Power Forward will man wohl eher nicht sein. Die Vierer verdienen mit 6,31 Mio. Dollar im Schnitt am wenigsten (insgesamt 98 Spieler). © getty 28/31 Platz 4: Shooting Guards mit 6,33 Mio. Dollar im Schnitt (insgesamt 126 Spieler) © getty 29/31 Platz 3: Small Forwards mit 7,4 Mio. Dollar im Schnitt (insgesamt 109 Spieler) © getty 30/31 Platz 2: Point Guards mit 8,2 Mio. Dollar im Schnitt (insgesamt 107 Spieler) © getty 31/31 Platz 1: Center mit 8,7 Mio. Dollar im Schnitt (insgesamt 78 Spieler)

Oklahoma City Thunder zur Halbzeit vorne

Der Point God bekam bei seiner Rückkehr nach Houston immerhin schon bei der Vorstellung der Starting Five der Thunder warmen Applaus spendiert. Während einer Auszeit im erster Viertel spielten die Texaner zudem ein Tribute-Video für CP3 ab, der anschließend mit Standing Ovations von den Fans gefeiert wurde.

Im Anschluss wurden die Rockets-Fans aber schnell wieder ruhig. Houston erwischte keinen besonders guten Start in die Partie, vor allem aus der Distanz lief in Halbzeit eins nur wenig zusammen. Houston traf gerade einmal 4 von 25 von Downtown, auch Harden hatte erneut Probleme mit seinem Wurf (4/11 FG, 2/9 Dreier in Halbzeit eins).

So konnten sich die Gäste bereits gegen Ende des ersten Viertels mit bis zu 15 Punkten absetzen, dabei machte vor allem die Bank um Dennis Schröder einen starken Job. Der Deutsche erzielte in den ersten 24 Minuten 18 Zähler, de Reservisten von OKC kamen insgesamt auf 35 Punkte (HOU: 6). So ging es mit 62:52 für die Thunder in die Halbzeitpause.

Houston Rockets machen es gegen Thunder spannend

In der Kabine fand Rockets-Coach Mike D'Antoni aber offenbar genau die richtigen Worte. Houston startete deutlich verbessert in das dritte Viertel. Harden attackierte nun vermehrt den Korb, anstatt sich auf seinen Wurf zu verlassen. Mit einem 17:4-Lauf übernahm Houston die Kontrolle, der dritte Abschnitt ging mit 39:18 an die Hausherren.

Doch im Schlussabschnitt kehrten die Wurfprobleme der Rockets zurück. Die ersten zehn Würfe landeten allesamt am Ring, das nutzte OKC geschickt aus, um sich nach einem zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstand zurück in Schlagdistanz zu kämpfen. Zwar brachte Westbrook das Toyota Center mit einem krachenden Fastbreak-Dunk wenige Minuten vor dem Ende noch einmal zum Beben, doch auf der Gegenseite hielt CP3 die Thunder per Triple im Spiel.

Gut eine Minute vor Schluss war es jedoch P.J. Tucker, der mit seinem 5. Dreier der Partie nach einem starken Assist von Westbrook wieder auf 6 Punkte erhöhte. Die erneute Antwort von SGA auf der Gegenseite war am Ende nicht genug, die Rockets brachten den Sieg von der Freiwuflinie nach Hause.