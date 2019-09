NBA-News - Zion Williamson glücklich bei den New Orleans Pelicans: "Können um Championship mitspielen"

Zion Williamson hat sich in einem Interview äußerst positiv zur Zukunft der New Orleans Pelicans geäußert. Der Nr.1-Pick vom Draft 2019 ist zuversichtlich, dass er in der kommenden Saison für Furore sorgen wird.

"Ich könnte mir keine bessere Situation wünschen", sagte Zion der Gazzetta dello Sport. "Die Pelicans spielen konstant mit einer hohen Geschwindigkeit, genauso mag ich es. Ich habe bereits mit einigen Mitarbeitern zusammengearbeitet und die Idee, schnell zu spielen, wird in jeder Übung hervorgehoben."

Der 19-jährige Athletik-Freak katapultierte sich mit spektakulären Leistungen und seinen zahlreichen Highlight-Plays an die Spitze der Draft Boards. Nach dem Trade von Anthony Davis schlugen die Pelicans mit dem ersten Pick bei Zion zu und hoffen, in ihm den kommenden Franchise-Star gefunden zu haben.

"Ich bin mir sicher, dass unser Offensiv-System es mir erlauben wird, nächste Saison eine tödliche Waffe zu sein", kündigte Williamson selbstbewusst an. Der Big Man ist Teil eines jungen Teams um Lonzo Ball, Brandon Ingram und dem ehemaligen All-Star Jrue Holiday, das die Pelicans in eine erfolgreiche Zukunft führen soll.

"Ich denke, wir können um eine Championship mitspielen", so Williamson. "Ich bin überzeugt, dass dieses Team einen NBA-Titel als Ziel haben kann. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes sagen würde."