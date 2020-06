NBA - Als die Detroit Pistons 2004 den Titel gegen die L.A. Lakers holten: Wenn Cinderella Afro tragen würde

In der Geschichte der NBA gab es selten einen größeren Sensationsmeister als die Detroit Pistons 2004 - ein Team ohne Star, das im Kollektiv über sich hinauswuchs und in den Finals gegen seinen genauen Gegenentwurf, die Los Angeles Lakers, mit Defense dominierte. Zum 16. Jahrestag des Titelgewinns blickt SPOX zurück auf die Entstehung eines besonderen Teams.

Dieser Artikel erschien erstmals am 14. September 2016.

Es gibt in der NBA keine Gesetze, wenn man den Ausgang eines Spiels oder einer Serie voraussagen möchte. Es gibt allerdings ein paar Faustregeln. Wie zum Beispiel: "Das Team mit dem besten Spieler hat die besseren Karten." Das ist die simpelste Möglichkeit, um LeBron James' Dominanz im Osten über das vergangene Jahrzehnt zu erklären.

Wenn ein Team dann auch noch die BEIDEN besten Spieler der Serie, vielleicht sogar der Welt in seinen Reihen hat, ist die Rechnung noch etwas leichter zu machen. Und genau das war 2004 eigentlich der Fall, als die Lakers mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal (sowie Karl Malone und Gary Payton) auf eine gewisse No-Name-Truppe aus Detroit trafen.

Die Finals würden ein Spaziergang werden, nahmen viele an - darunter auch viele der Lakers-Spieler. "Ich wusste, dass wir entlarvt werden würden", erinnerte sich Rick Fox später. "Ich hatte großen Respekt für die Pistons, so oft wie sie Gegner unter 70 Punkten halten konnten. Aber im Locker Room herrschte dieser Respekt bei uns nicht. Alle gingen davon aus, dass wir sie überrollen würden."

NBA: Der Meisterkader der 2004er Pistons mit Chauncey Billups und Ben Wallace © getty 1/21 2004 wurden die Detroit Pistons letztmals Champion. Damals schlugen sie in den Finals die hochfavorisierten Lakers, mit an Bord waren Legenden wie das Wallace-Gespann oder Chauncey Billups! SPOX stellt die Pistons-Helden von vor 16 Jahren vor. © getty 2/21 HUBERT DAVIS - Der Neffe von Walter Davis befand sich bereits im Spätherbst seiner Karriere. Ende Januar 2004 entließen die Pistons den 33-Jährigen, in den Playoffs war er also nicht mehr dabei. © getty 3/21 TREMAINE FOWLKES – Der Flügelspieler spielte unter Coach Larry Brown kaum eine Rolle. Nach nur 36 Spielen in der Regular Season kam er in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz. © getty 4/21 DARKO MILICIC – Seine Geschichte kennt wohl jeder NBA-Fan. Als Nr.2-Pick zwischen LeBron James und Carmelo Anthony konnte Darko die hohen Erwartungen an ihn nie erfüllen. Mehr als acht Garbage-Minuten bekam er in den Playoffs nicht. © getty 5/21 ZELJKO REBRACA – Auch Landsmann Rebraca spielte als Fünfer kaum eine Rolle. Nach nur 21 Spielen wurde er zu den Hawks getradet. © getty 6/21 DARVIN HAM – Seinen Championship-Ring hat er inzwischen verkauft. Viel beitragen konnte der Flügelspieler aber auch nicht. In 108 Playoff-Minuten verbuchte Ham gerade einmal 16 Zähler. © getty 7/21 MIKE JAMES – Kam im Wallace-Trade aus Boston und passte wie die Faust aufs Auge zu den Pistons. Zusammen mit dem zweiten Backup auf Guard, Lindsey Hunter, war James durch harte Defense einer der Pitbulls der Pistons. © getty 8/21 LINDSEY HUNTER – 1993 noch von den Pistons gedraftet, kehrte der Spielmacher 2003 zurück nach MoTown. Im Februar wurde er nach Boston geschickt, wo ihn die Celtics entließen. Die Pistons schnappten sofort wieder zu. © getty 9/21 BOB SURA – Auch der Shooting Guard wurde im Wallace-Deal verschifft, Sura musste aber nach Atlanta. Zuvor war Sura zumeist in der Rotation und legte im Schnitt 3,5 Punkte in 53 Spielen auf. © getty 10/21 CHUCKY ATKINS – Noch ein Opfer des Wallace-Trades. Der damals 29-Jährige gab den Billups-Backup und kam in durchschnittlich 18,8 Minuten auf 6,2 Punkte und 2,4 Assists. © getty 11/21 ELDEN CAMPBELL – Der alternde Center war ein Koloss und gut 130 Kilo schwer. Für Detroit wurde Campbell so in den Finals wichtig, da er Ben Wallace entlasten und über Phasen auch Shaq ordentlich verteidigen konnte. © getty 12/21 CORLISS WILLIAMSON – Im Jahr zuvor wurde der scorende Forward noch zum Sixth Man of the Year gewählt, im Meisterjahr wurde seine Rolle etwas kleiner. In den Finals spielte Big Nasty dann noch weniger. © getty 13/21 MEHMET OKUR – Der damals junge Türke wurde von Brown kaum als Stretch Five eingesetzt, das kam erst in Utah. Stattdessen machte sich Okur ebenfalls einen Namen mit knackiger Defense. © getty 14/21 RASHEED WALLACE - Das finale Puzzleteil? Sheed kam im Februar über Atlanta aus Portland und machte die Pistons von einem guten zu einem großartigen Team. Mr. "Ball don't lie" glänzte auch in den Playoffs mit starken Leistungen als Power Forward. © getty 15/21 TAYSHAUN PRINCE - Neben ihm startete damals auf Small Forward in Prince ein Sophomore, der aber bereits ein herausragender Verteidiger war und nicht zuletzt Kobe in den Wahnsinn trieb. © getty 16/21 RICHARD HAMILTON - Der Shooting Guard war in der Regular Season und in den Playoffs Dauerbrenner und Topscorer der Pistons. "Rip" hatte sich Anfang der 03/04er Saison zweimal die Nase gebrochen und spielte fortan immer mit Maske. © getty 17/21 BEN WALLACE - "Fear the Fro" war das Herz der beinharten Defense der Pistons. Wallace wurde gleich viermal Defensive Player of the Year, wenn auch nicht in der Meistersaison. Dafür lieferte er in den Playoffs 14,3 Rebounds und 2,4 Blocks im Schnitt! © getty 18/21 CHAUNCEY BILLUPS - Mr. Big Shot, der Finals-MVP 2004. Billups war als Lottery-Pick in Boston einst "gescheitert", in Detroit fand er sein Glück und machte sich 2004 unsterblich. © getty 19/21 COACHING STAFF: IGOR KOKOSKOV - Der ehemalige Head Coach der Phoenix Suns saß in Detroit als Assistant Coach mit auf der Bank ... © getty 20/21 MIKE WOODSON - ebenso wie Woody, den man mit Haaren nun wirklich nicht so leicht erkennt. Woodson hat seither die Hawks und Knicks als Head Coach betreut, bis 2018 war er Assistant von Doc Rivers bei den Clippers. © getty 21/21 LARRY BROWN - Die Coaching-Legende gewann 2004 seinen einzigen NBA-Titel. Browns Wechselwut brachte ihm in der Folge den Spitznamen "Next Town Brown" (cc Jalen Rose) ein.

Pistons vs. Lakers: "Wir haben keinen Schiss!"

Überrollt wurde tatsächlich ein Team - allerdings nicht die Pistons. In fünf Spielen raubten sie den mit sich selbst kämpfenden Lakers den letzten Nerv und hielten den großen Gegner im dritten Spiel gar bei nur 68 Punkten - Negativ-Rekord für L.A. "Ein toller Score, wenn man Golf spielt!", ätzte Jay Leno am nächsten Tag in der Tonight Show.

Die Pistons führten zu diesem Zeitpunkt mit 2-1 und blickten danach nicht mehr zurück. Mit einem 100:87 beendeten sie in Spiel 5 die Lakers-Dynastie und machten einen der größten Upsets der NBA-Geschichte perfekt - obwohl das Ganze sie selbst kaum überraschte. "Wir haben keinen Schiss vor ihnen!", hatte Rasheed Wallace bereits vor der Serie gewohnt eloquent angekündigt.

Chauncey Billups, der trotz zuvor fehlender All-Star-Nominierung zum Finals-MVP gewählt wurde, lieferte nach dem fünften Spiel das Fazit: "Sie mögen die besseren Einzelspieler gehabt haben, aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir das bessere Team waren."

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile - selten traf die alte Aristoteles-Weisheit (nicht Shaq!) so perfekt wie bei den Pistons. Und dabei begann alles mit einem glücklichen Zufall.

Der Kader der Detroit Pistons in den Finals 2004

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Chauncey Billups Richard Hamilton Tayshaun Prince Rasheed Wallace Ben Wallace Mike James Lindsey Hunter Corliss Williamson Mehmet Okur Elden Campbell Darvin Ham Darko Milicic

Big Ben: Das klassische Zubrot

Joe Dumars sah sich im Sommer 2000 mit einer Situation konfrontiert, die eigentlich kein Personaler in der NBA erleben möchte: Grant Hill, über Jahre das Gesicht der Franchise, wurde Free Agent und wollte weg. Um nicht leer auszugehen, fädelte der Pistons-GM einen Sign-and-Trade-Deal mit den Magic ein, der Hill nach Orlando schickte.

Als Gegenwert kamen in Chucky Atkins der Spieler, auf den Dumars es abgesehen hatte, sowie einer, den der GM nur als Zubrot angesehen hatte. Erst später würde er erkennen, dass er in dem unscheinbaren und zu klein geratenen Center Ben Wallace einen Hauptgewinn bekommen hatte.

Ben Wallace: Die zu klein geratene Abrissbirne

Wallace demonstrierte schon in seiner ersten Pistons-Saison mit 13,2 Rebounds und 2,3 Blocks, dass ihm zuvor nur eine echte Chance gefehlt hatte. Detroit gewann dennoch nur 32 Spiele und ließ daher Coach George Irvine ziehen - sein Nachfolger hieß Rick Carlisle.

© getty

Detroit Pistons: Geschichte wiederholt sich

In der nächsten Saison zeigte die Formkurve bereits deutlich nach oben. Wallace wurde erstmals Defensive Player of the Year - und Detroit zog nach 50 Siegen in der Regular Season in die Conference Semifinals ein. Dort war gegen Boston zwar Endstation, der Sommer wurde jedoch erneut zum unscheinbaren Hauptgewinn.

Erneut bekam Detroit etliche Spieler "unter Wert" wie einst Wallace: Mehmet Okur, ein Zweitrundenpick aus dem Vorjahr, wurde aus Europa nach Detroit gelotst und überraschte dort alle mit seinem guten Wurf und solidem Rebounding. Nr.23-Pick Tayshaun Prince fiel den Pistons nur aufgrund seiner schmalen Statur in die Hände - und dann war da auch noch Chauncey Billups.

Der Nr.3-Pick von 1997 hatte in bis dahin fünf NBA-Jahren bereits für vier Teams gespielt, konnte sein Potenzial aber weder in Boston, noch in Toronto, Denver oder Minnesota konstant abrufen. Er galt als "Journeyman", insofern überraschte es, als Dumars ihm einen Sechsjahresvertrag über 35 Millionen Dollar anbot. Ähnlich wie bei Wallace sollte es sich lohnen.