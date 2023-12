700-Millionen-Deal: MLB-Superstar Shohei Ohtani unterschreibt Rekordvertrag bei den Dodgers

Superstar Shohei Ohtani wechselt für den größten Vertrag der Baseballgeschichte zu den Los Angeles Dodgers. Das bestätigte der Japaner am Samstag in den Sozialen Medien. Der Deal soll Medienberichten zufolge über zehn Jahre laufen und unglaubliche 700 Millionen US-Dollar wert sein.

"Ich habe mich entschieden, die Dodgers als mein nächstes Team zu wählen", schrieb Ohtani, dessen Vertrag bei den Los Angeles Angels ausläuft, nach wochenlangen Spekulationen über seine Zukunft auf Instagram. Auch die Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, New York Yankees und San Francisco Giants sollen am Wettbieten um den 29-Jährigen beteiligt gewesen sein.

Ohtani hat die Major League Baseball seit seinem Wechsel zu den Angels 2018 im Sturm erobert. Sein Markenzeichen: Sowohl im Pitchen als auch im Schlagen verfügt der Asiate über außergewöhnliche Fähigkeiten, die ihm längst Vergleiche mit der US-amerikanischen Baseball-Ikone Babe Ruth eingebracht haben.

Da er damit gleich zwei Positionen bekleiden kann - bei den Angels wurde er als Starting Pitcher und Designated Hitter eingesetzt - war im Vorfeld bereits mit einem Rekordvertrag gerechnet worden.

Allerdings nicht in dieser Größe: Der bisherige Rekordvertrag im Baseball gehörte Mike Trout, der bei den Angels im Jahr 2019 für zwölf Jahre und 426,5 Millionen Dollar unterschrieben hatte. Ohtanis Kontrakt ist also über 270 Millionen Dollar mehr wert und vollständig garantiert. Auch in den übrigen US-Sportarten gibt es nichts Vergleichbares.

US-Sport: Die Rekordverträge der NFL, NBA, MLB und NHL

Liga Spieler Team Vertrag Jahresgehalt Jahr NFL Patrick Mahomes Kansas City Chiefs 10 Jahre / 450 Mio. 45 Mio. 2021 NBA Jaylen Brown Boston Celtics 5 Jahre / 304 Mio. 60,8 Mio. 2023 MLB Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers 10 Jahre / 700 Mio. 70 Mio. 2023 NHL Alex Ovechkin Washington Capitals 13 Jahre / 124 Mio. 9,5 Mio. 2008

Mit 70 Millionen Dollar pro Jahr verdient Ohtani pro Jahr nun mehr als die vollständigen Kader einiger MLB-Teams. So hatten die Baltimore Orioles zu Beginn der Saison 2023 gerade einmal knapp 61 Millionen Dollar an Gehältern bezahlt.

Laut ESPN enthält der Vertrag keine Ausstiegsklausel. Die Mehrheit seines Gehalts werde er auf eigenen Wunsch aber erst nach Ablauf seines Vertrags erhalten, um den Dodgers Spielraum in Sachen Kaderplanung zu ermöglichen.

"Bei allen Fans und allen Beteiligten in der Baseballwelt entschuldige ich mich dafür, dass ich so lange gebraucht habe, um eine Entscheidung zu treffen", schrieb Ohtani: "Ich verspreche, immer das Beste für das Team zu tun und weiterhin alles zu geben, um die beste Version meiner selbst zu sein." Bis zum letzten Tag seiner Spielerkarriere wolle er "nicht nur für die Dodgers, sondern auch für die Baseballwelt" vorangehen.

Ohtani hatte im Sommer einen Bänderriss im rechten Arm erlitten und die Saison verletzungsbedingt abbrechen müssen - 2024 wird er deshalb nicht als Pitcher zum Einsatz kommen. Dennoch wurde er zum wertvollsten Spieler ("MVP") der American League gekürt - er war damit der erste Spieler, der diese Auszeichnung zweimal einstimmig erhalten hat. Die Angels verpassten die Playoffs und spielten im Kampf um die World Series somit keine Rolle.