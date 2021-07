MLB: Spiel zwischen Washington Nationals und San Diego Padres nach Schießerei abgebrochen

Eine Schießerei vor dem Stadion der Washington Nationals hat in der Nacht zum Sonntag in der MLB zum Abbruch des Spiels gegen die San Diego Padres geführt. Im sechsten Inning waren im Innenraum und in der TV-Übertragung plötzlich in schneller Folge Schüsse zu hören, die Nationals forderten die verängstigten Fans auf, das Stadion zu räumen.

Laut Polizeiangaben wurden bei der Schießerei drei Personen verletzt, darunter eine Karteninhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Stadions aufhielt. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Das Spiel soll in der Nacht zum Montag fortgesetzt werden.