Olympia 2024 in Paris, Tag 9 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

Olympia. 2024 in Paris, Tag 9 im großen Liveticker-Blog

10.47 Uhr: 21:16, 21:17! Ehlers/Wickler stehen im Viertelfinale, und zwar mit einer Demonstration der Stärke! Ihre Gegner werden noch gesucht, aber in dieser Form müssen sie sich vor niemandem verstecken.

10.43 Uhr: 17:14 im zweiten Satz für Ehlers/Wickler. Kurze Schwächephase eben, aber jetzt passt es wieder. Respekt übrigens an Laura Ludwig, die gestern Abend ihre aktive Karriere beendet hat - und heute schon in der ARD kommentiert. Danke für eine tolle Karriere, Laura! Das Gold von Rio 2016 werde ich so schnell nicht vergessen.

10.42 Uhr: Mir wird schlecht! Weil Olivia Gürth quasi auf der Ziellinie noch kassiert worden ist, verpasst sie den Endlauf der 3000m Hindernis um eine winzige Hundertstel. Da wird sie ihre persönliche Bestleistung von 9:16,47 Minuten auch nicht trösten können ...