Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 9 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Bei den Olympischen Spielen in Paris steht am heutigen Sonntag, 4. August, der neunte Wettkampftag an. In zahlreichen Disziplinen werden wieder Gold, Silber und Bronze vergeben - unter anderem in den Sportarten Tennis, Leichtathletik, Schwimmen und Boxen.

Darüber hinaus geht es für die deutschen Hockeymänner um den Einzug ins Halbfinale und die deutschen Basketballerinnen fordern die USA heraus.