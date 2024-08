Olympia 2024 in Paris, Tag 8 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

10.20 Uhr: Der Startschuss bei den Frauen ist im Ruder-Einer bereits erfolgt. Eine deutsche Teilnehmerin hat es hier allerdings nicht in den Finallauf geschafft. Das Männer-Finale ist auf 10.30 Uhr terminiert.

10.19 Uhr: Und ab 10.50 Uhr geht es dann im Ruder-Achter zur Sache. Das war in den vergangenen Jahren eigentlich immer ein sicheres Ding beim Thema Edelmetall. Dieses Mal sieht es nicht ganz so gut aus, Außenseiterchancen sind trotzdem da.

10.17 Uhr: Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, auf was wir uns am heutigen Samstag freuen dürfen. In dieser Minute fangen zum Beispiel die Finals im Ruder-Einer an, wo Team D mit Oliver Zeidler ein ganz heißes Eisen im Feuer hat.

10.15 Uhr: Sonderlich alt ist der achte Wettkampftag ja noch gar nicht. Dementsprechend ist auch noch nicht viel passiert. Aus deutscher Sicht gibt es eigentlich nur etwas aus dem Beachvolleyball zu berichten. Dort hat des Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren und damit den Gruppensieg perfekt gemacht. Gegen die WM-Dritten Michal Bryl und Bartosz Losiak aus Polen gabs ein souveränes 2:0 (21:19, 21:15).

© getty

10.13 Uhr: Nachdem es an meinem ersten Olympia-Blog-Tag am letzten Sonntag in Sachen Medaillen überhaupt nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte, kann es heute eigentlich nur besser werden.

10.10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum großen Liveticker-Blog zum siebten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Paris. Hier bleibt Ihr über alle Highlights des Olympia-Starts auf dem Laufenden.