Olympia 2024 in Paris, Tag 7 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

Olympia 2024 in Paris, Tag 7 JETZT im großen Liveticker-Blog

© getty

11.19 Uhr: Zur Abschlussfeier der Olympischen Spiele ist es noch ein bisschen hin - aber am 11. August steht uns womöglich ein paar "epische" Stunts bevor - und zwar von niemand Geringerem als Tom Cruise. Der soll dabei beteiligt sein, wenn der Staffelstab der Spiele an Los Angeles 2028 übergeben wird. Ich bin gespannt! Cruise ist ja ein ausgewiesener Sportfan und war in Paris schon im Schwimmen und beim Turnen vor Ort.

11.15 Uhr: Schlussviertel im Hockey mittlerweile, China hat auf 1:3 verkürzt. Aber noch alles im Soll für Valentin Altenburg und seine Danas. Der Trainer hat heute auch noch niemanden angeschnauzt. Glaube ich.

11.09 Uhr: Freunde, es wird wird wieder gestampft, geschmettert und gejubelt. Félix Lebrun ist in seinem Halbfinale schon an der Platte, es geht gegen den chinesischen Tischtennis-Top-Mann Fan Zhendong. Der wäre ja gestern Abend fast gescheitert, aber er entkam dem Straflager gerade noch (Scherz!!!). Fan holt sich den ersten Satz mit 11:8.

11.05 Uhr: Neugebauer verschenkt bei seinem ersten Versuch im Weitsprung mindestens 30 Zentimeter, es werden trotzdem gute 7,76 Meter. Warner ist direkt hinter ihm dran - und springt noch 0,03 Meter weiter.

10.58 Uhr: Oha! Ex-Nationalspielerin Inka Grings hat sich mit der neuen Generation angelegt. "Es klingt hart, und ich begrüße voll und ganz die positive Entwicklung im Profifußball bei den Frauen, aber der einen oder anderen geht es vielleicht zu gut", kritisierte sie in ihrer t-online-Kolumne. "Gegen ein Top-Team wie die USA hat Deutschland kaum Eins-gegen-Eins-Duelle gewonnen. Da hat man gesehen, dass die Mannschaft auf internationalem Top-Niveau limitiert ist." Es fehle "eine gewisse gierige Mentalität, die ich nicht bei jeder Spielerin sehe. Jede Einzelne sollte sich da hinterfragen." Dietmar Hamann und Lothar Matthäus blinzeln bestimmt gerade eine Träne weg vor Rührung. Am Samstagabend geht es für die Fußballerinnen im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Kanada. Die Viertelfinals der Männer sind heute an der Reihe.

10.55 Uhr: Das Zitat des Tages hat bereits Lukas Märtens geliefert. Der Schwimmer hat seine Wettkämpfe allesamt hinter sich - und will jetzt feiern: "Die nächsten Tage schauen wir mal, wie viel Bier reinpasst." Und nach Disneyland will er auch.