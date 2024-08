Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 7 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 2. August, werden die Olympischen Spiele in Paris mit Tag 7 fortgesetzt. Wieder stehen zahlreiche Medaillen auf dem Spiel, auch die deutschen Athletinnen und Athleten sind im Einsatz. Tennis, Rudern, Turnen, Judo sind einige Beispiele von Sportarten, in denen um Edelmetall gekämpft wird.

Auch die deutschen Basketballer sind im Einsatz. Dennis Schröder und Co. messen sich im Spitzenspiel in der Gruppenphase mit Gastgeber Frankreich. Auch die Handballer haben eine schwierige Aufgabe vor sich. Nach der Pleite gegen die Kroaten muss das DHB-Team gegen Spanien ran.