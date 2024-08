Olympia 2024 in Paris, Tag 6 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

10.22 Uhr: Und was macht Oliver Zeidler? Der dominiert! Der Super-Ruderer und Favorit auf Gold im Einer hat sein Halbfinale eben souverän und dominant gewonnen. Am Samstag (10.30 Uhr) rudert er um Gold! Jetzt aber die Frage, was der Achter im Hoffnungslauf macht. Da musste Schlagmann Mattes Schönherr kurzfristig krank absagen - es kommt also knüppeldick. Wie läuft es im Hoffnungslauf?

10.17 Uhr: Gute Nachrichten auch vom 3x3 Basketball. Da haben die deutschen Frauen um Sonja "Sunny G" Greinacher die bisher ungeschlagenen Kanadierinnen gepackt. 19:15 am Ende, der nächste starke Auftritt. Am Abend müssen sie noch einmal ran, um 18.30 Uhr gegen Aserbaidschan. Acht Teams befinden sich in der Gruppe, die Gruppensieger kommen direkt ins Halbfinale. Let's go!

© getty

10.13 Uhr: Ehlers/Wickler haben damit beste Chancen aufs Achtelfinale in ihrer Vierergruppe. Die ersten beiden Teams kommen weiter, die Drittplatzierten schaffen es entweder auch oder müssen in die Lucky-Loser-Runde. Die sollte das deutsche Duo, das durchaus Medaillenambitionen hat, nun aber vermeiden können. Am Samstagmorgen steht das nächste Match an.

10.12 Uhr: Zum Beispiel im Beachvolleyball. Da hat das Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler in der Frühschicht unter dem Eiffelturm den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. 2:1 (16:21, 21:18, 19:17) gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert. Großartig, vor allem weil sie nach schwachem Start deutlich zugelegt haben - und im finalen Durchgang mehrere Matchbälle abwehren konnten!

10.10 Uhr: Vier Medaillen für Deutschland gestern, das war doch mal ein erfolgreicher Tag! Nur die Goldene fehlte noch zu einem perfekten Tag - aber das kann ja dann heute klappen. Gehen wir's an, ist auch schon einiges passiert!

10.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum großen Liveticker-Blog zum fünften Wettkampftag der Olympischen Spiele in Paris. Hier bleibt Ihr über alle Highlights des Olympia-Starts auf dem Laufenden.