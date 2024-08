Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 6 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Am sechsten Tag der Olympischen Spiele in Paris erwarten uns wieder einige Highlights. Darunter auch jede Menge Medaillenentscheidungen.

Beispielsweise im Rudern, Judo, Segeln, Fechten und Schwimmen wird wieder Edelmetall vergeben.

Auch in Sachen Leichtathletik geht es endlich los - in den Morgenstunden steht für die Frauen und Männer der Wettkampf im Gehen über 20 Kilometer an.

Im Handball und Basketball sind obendrein die deutschen Frauen gefragt. Das Tennis-Turnier geht derweil in die heiße Phase.