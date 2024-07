Olympia 2024 in Paris, Tag 5 im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

Olympia 2024 in Paris, Tag 5 JETZT im großen Liveticker-Blog

10.20 Uhr: Hoffentlich läuft es bei den Männern gleich besser, die gehen um 10.45 Uhr an den Start.

10.16 Uhr: Gold ging nach 1.500 Meter Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen übrigens an die Französin Cassandre Beaugrand, die natürlich frenetisch gefeiert wurde. Julie Derron (Schweiz) holte Silber, Beth Potter aus Großbritannien Bronze. Bei den Deutschen war nach Rang acht (Lindemann), neun (Tertsch) und zwölf (Nina Eim) Wunden lecken angesagt. "Das ist natürlich nicht gut. Wir hatten das Risiko vorher angesprochen", sagte Bundestrainer Thomas Moeller: "Die Situation ist so, wie wir sie überhaupt nicht haben wollten: Wenn du mit zwei Athletinnen vorne bist, beide stürzen und dann raus sind."

10.12 Uhr: Die ersten Medaillen des Tages sind schon vergeben - weil die Triathletinnen tatsächlich ins Wasser gelassen wurden. Der Starkregen gestern hat die Bakterien in der Seine offenbar nicht zu stark ansteigen lassen - aber dafür gab es auf den Rädern auf dem nassen Asphalt ein echtes Chaos! Viel Fahrerinnen stürzten in den Kurven, darunter auch die Deutsche Lisa Tertsch. Und Laura Lindemann erwischte es dann in der Schlussphase. ARD-Kommentator Dirk Froberg war fassungslos: "Boah, ist das bitter. Das tut einem weh beim Zuschauen." Und: "Ich bin schockiert. Mir fehlen da mehr als die Worte. Das macht einen fertig."

10.10 Uhr: Der Start ist gerade aber ganz schön in die Hose gegangen. Viel zu viele Fehler des deutschen Duos. Der Rückstand ist mit 6:15 bereits enorm groß.

10.06 Uhr: Zunächst schauen wir allerdings erstmal ins 12.000 Zuschauer fassende Beachvolleyball-Stadion unter dem Eiffelturm. Da sind Ex-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann in der Frühschicht im Einsatz. Sie treffen auf Tanja Hüberli/Nina Brunner aus der Schweiz.

10.03 Uhr: Nach einer Nullrunde gestern hoffen wir heute wieder auf deutsche Medaillen! Ich bin optimistisch!

10.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum großen Liveticker-Blog zum fünften Wettkampftag der Olympischen Spiele in Paris. Hier bleibt Ihr über alle Highlights des Olympia-Starts auf dem Laufenden.