Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails von Tag 15 der Olympischen Spiele im Liveticker

11.16 Uhr: Beim Breaking gestern war auch jede Menge Spaß angesagt. Ich gebe zu: an die Olympiasiegerin "Ami" werde ich mich ganz sicher nicht so lange erinnern wie an "Raygun" aus Australien. Die 36 Jahre alte Australierin war zwar die schlechteste aller 16 Teilnehmerinnen, packte aber Moves wie das Känguru, den Dinosaurier oder den Wassersprinkler aus und ging dementsprechend viral. Der Titel ihrer Doktorarbeit: "Deterritorializing Gender in Sydney's Breakdancing Scene: A B-Girl's Experience of B-Boying". Aaaaaah ja.

11.11 Uhr: Eine Botschaft an die Politik hat auch die Breakerin - okay: B-Girl - Manizha Talash gestern gesendet. Talash ging für das Olympische Flüchtlingsteam an den Start und zeigte auf einem Umhang die Botschaft "Free Afghan Woman" ("Befreit afghanische Frauen"). Gerichtet an die Taliban in ihrer Heimat - Talash kommt gebürtig aus Kabul. Ihr erstes Battle verlor sie, dennoch wurde sie für ihre Botschaft nachträglich disqualifiziert. Wäre ja noch schöner, wenn jemand auf der Olympischen Bühne Freiheit für Frauen fordert ...

11.08 Uhr: Anpfiff für Bundeskanzler Scholz? Den hat es gestern in Paris tatsächlich gegeben, und zwar von deutschen Olympiasiegern. Die haben außerdem vorgerechnet, dass von der deutschen Olympia-Prämie (20.000 Euro für Gold) gar nicht mehr so viel übrigbleibt, wenn man genau hinschaut. Müsst Ihr Euch unbedingt anschauen.

11.07 Uhr: Stotterstart für Annett Kaufmann: Sie kommt in den ersten Minuten überhaupt nicht ins Spiel und liegt direkt 1:6 zurück. Das kann sie nicht mehr drehen, sie verliert den ersten Satz. Aber das muss ja noch nichts heißen.

11.03 Uhr: Große Ehre für Triathletin Laura Lindemann und den Kanuten Max Rendschmidt: Die beiden Olympiasieger - Lindemann mit der Staffel, Rendschmidt mit dem Kajak-Vierer - dürfen morgen Abend bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne ins Stade de France tragen. Ganz traditionell geht das morgen zu, keine Boote mehr auf der Seine und dergleichen.