Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails von Tag 14 der Olympischen Spiele im Liveticker

13.28 Uhr: Das A-Finale im Kajak-Zweier kommt jetzt. Da ist alles unfassbar eng, aber Jacob Schopf und Max Lemke starten auf Bahn 5, waren also bisher am schnellsten. Max Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz müssen ganz außen auf der achten Bahn ran.

13.25 Uhr: Im Tischtennis hat sich Frankreich bei den Männern die Bronzemedaille gesichert. 3:2 gegen Japan, das entscheidende Einzel hat gerade - natürlich - Félix Lebrun gewonnen. Unglaublich, wie er Frankreich fast im Alleingang zur Tischtennis-Weltmacht gemacht hat. China und Schweden spielen am Nachmittag (15 Uhr) um Gold.

13.22 Uhr: Im Ringen hatte Luisa Niemesch in der Klasse bis 62 Kilo eben die Chance auf den Einzug ins Halbfinale - aber eine wirkliche Chance hatte sie nicht. Grace Jacob Bullen aus Norwegen ist haushoch überlegen und gewinnt am Ende auch mit 10:0 vorzeitig. Für Nemesch könnte es immer noch in die Hoffnungsrunde gehen, aber das hat sie nicht mehr in der eigenen Hand.

13.21 Uhr: Das hat so lange gedauert, dass die nächsten Boote schon wieder in den Startlöchern stehen. Aber da muss bei den Männern zuerst das B-Finale durchgejodelt werden.

13.18 Uhr: Es ist Bronze für Deutschland! Paulina Paszek und Jule Marie Hake haben sich in 1:39.46 tatsächlich eine Medaille geholt. Zeitgleich (!) mit dem zweiten Boot aus Ungarn. Wahnsinn! Die Ungarinnen bekommen nämlich auch Bronze! Entweder hat man Gnade walten lassen - oder es auch auf dem Foto kein Unterschied zu erkennen. Lena Röhlings und Pauline Jagsch sind am Ende Sechste geworden.