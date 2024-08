Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 15 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 10. August, steht bei den Olympischen Spielen der 15. Wettkampftag an. Wieder stehen haufenweise Medaillenentscheidungen an. Zu den großen Highlights zählen das Finale im Basketball der Männer zwischen den USA und Gastgeber Frankreich. Das DBB-Team hat davor noch die Chance, Bronze gegen Serbien zu holen. Das deutsche Beachvolleyball Duo, bestehend aus Nils Ehlers und Clemens Wickler, trifft zudem um 22.30 Uhr im Finale der Männer auf die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig.

Sportarten, in denen ebenfalls Medaillen auf dem Spiel stehen, sind unter anderem Taekwondo, Boxen, Wasserspringen, Ringen und Leichtathletik.